video suggerito

Spruzzano lo spray al peperoncino nei bagni della scuola a Milano: soccorse dieci persone Dieci persone, di cui sette studentesse tra gli 11 e i 13 anni, sono state soccorse alla scuola media Lombardini di Milano dopo che qualcuno ha spruzzato dello spray urticante nei bagni dell’istituto. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno spray al peperoncino spruzzato nei bagni ha generato attimi di agitazione nella scuola media Lombardini di Milano, in via Mincio 21, nel quartiere Corvetto. Il vapore urticante è stato respirato da studenti e adulti presenti all'interno dell'istituto, ma i soccorsi del 118 che li hanno visitati non hanno riscontrato in nessuno di loro segni gravi di intossicazione.

Tutto è successo poco dopo le ore 10:00 di oggi, giovedì 20 febbraio, quando qualcuno, utilizzando una bomboletta di spray al peperoncino, ha saturato l'aria all'interno dei bagni della scuola. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e paramedici, arrivati con due auto mediche e un'ambulanza, hanno soccorso sette studentesse tra gli 11 e 13 anni e altre tre donne di 44, 55 e 67 anni. Nessuna di loro avrebbe presentato segni preoccupanti di intossicazione e l'operazione si è conclusa sul posto, senza trasporti in ospedale.

Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i Carabinieri della compagnia di Milano. Le autorità hanno fatto sapere di non aver fatto evacuare l'edificio scolastico perché non era necessario. Le lezioni però sono state interrotte temporaneamente, fino all'arrivo dei soccorsi e alla fine della situazione di emergenza, quando l'aria dei bagni è tornata respirabile.