Odori nauseabondi in una scuola di Milano, studenti intossicati: si indaga sulle cause Cinque studenti dell'istituto superiore Gerolamo Cardano di Milano si sono sentiti male e sono stati soccorsi a causa di alcuni odori nauseabondi respirati nella loro aula. I vigili del fuoco sono all'opera per capire quale sostanza abbia provocato i sintomi.

Cinque studenti dell'istituto superiore Gerolamo Cardano di Milano sono stati soccorsi dai medici del 118 dopo essere rimasti intossicati dalle esalazioni di una sostanza ancora non nota. Oltre ai soccorsi, sul posto sono intervenuti gli operatori del nucleo NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) dei Vigili del Fuoco che stanno ora effettuando tutti i rilievi necessari.

L'intervento dei sanitari nella scuola di via Giulio Natta è scattato attorno alle 13:00, quando all'interno di una delle classi cinque studenti hanno cominciato ad accusare sintomi di malessere a causa di un odore nauseabondo. I soccorsi, allertati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia, sono arrivati con un'ambulanza e un'auto medica e hanno visitato una decina di ragazzi tra 14 e i 15 anni. Sembra che gli alunni abbiano inalato un gas o una sostanza non ancora identificata.

La centrale operativa dei Vigili del Fuoco di via Messina ha inviato nella scuola il personale del Distaccamento di via Sardegna ed il nucleo NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) per effettuare tutti i rilievi necessari a chiarire che cosa abbia determinato l'intossicazione dei ragazzi. Finora le misurazioni, effettuate attraverso la strumentazione idonea, hanno dato esito negativo. Le indagini quindi continuano e nel frattempo è stata isolata la classe nella quale si sarebbero sviluppati gli odori nauseabondi.