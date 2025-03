video suggerito

Ragazzi spruzzano lo spray urticante contro due donne nella metropolitana di Milano: indaga la polizia Nel pomeriggio di domenica 23 marzo alcuni ragazzi avrebbero spruzzato lo spray urticante contro due donne alla stazione Duomo della metropolitana di Milano. Una 33enne e una 24enne sono rimaste leggermente intossicate. Sui motivi del gesto indagano gli agenti della Questura.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una 33enne e una 24enne sarebbero rimaste leggermente intossicate a causa dello spray urticante che alcuni giovani avrebbero spruzzato contro di loro alla stazione Duomo della metropolitana di Milano. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 23 marzo, sul piano mezzanino e la ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Questura. Non è escluso che le donne possano aver tentato di derubare un giovane e che qualcuno se ne sia accorto.

Come riportato da MilanoToday, l'aggressione si sarebbe verificata intorno alle 16 del 23 marzo. Stando alle prime informazioni, pare che le due donne si trovassero all'interno di un ascensore insieme a cinque giovani. L'ipotesi è che la 33enne e la 24enne, entrambe cittadine bosniache, fossero borseggiatrici e che avessero tentato di derubare un ragazzo. Qualcuno, però, se ne sarebbe accorto e avrebbe azionato contro di loro lo spray urticante.

Pochi minuti più tardi, alla fermata Duomo sono sopraggiunti gli agenti della polizia di Stato e i sanitari del 118 con un'ambulanza. Le due donne sarebbero rimaste leggermente intossicate. In particolare la 33enne è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. I sanitari l'hanno trasportata in codice verde con l'ambulanza della Croce Bianca di Milano alla clinica Mangiagalli. Là è stata sottoposta a vari accertamenti ed è stata dimessa poco dopo. Sono ancora in corso le indagini da parte degli agenti della Questura per ricostruire con esattezza quanto accaduto nella stazione della metropolitana.