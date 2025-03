video suggerito

Spinge una ragazza sui binari della metro di Milano a Loreto e poi scappa: si cerca l'aggressore in fuga Poco dopo le 20:00 di oggi alla stazione di Loreto della metro M2 di Milano una ragazza è stata scaraventata sui binari da un uomo che poi è fuggito. La donna si è salvata riuscendo a risalire sulla banchina appena prima del passaggio del treno.

Immagine di repertorio

Questa sera una ragazza che si trovava sulla banchina della fermata di Loreto della metropolitana M2 di Milano è stata spinta da un uomo sui binari ed è riuscita a risalire appena in tempo per non essere investita da un treno in arrivo.

Tutto è successo attorno alle 20:15 di oggi, venerdì 28 marzo, alla stazione di Loreto della metro verde, sulla banchina in direzione Abbiategrasso. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, la ragazza sarebbe stata presa per un braccio da un uomo che l'avrebbe poi scaraventata sulle rotaie. A quel punto lei si sarebbe messa a piangere ma, nonostante lo shock, sarebbe riuscita ad attraversare i binari e ad arrampicarsi in cima alla banchina, appena prima del passaggio del convoglio della metro.

L'uomo invece sarebbe fuggito subito dopo aver spinto la ragazza sui binari. Sul caso sta svolgendo i debiti approfondimenti la Polmetro, al lavoro per identificare l'aggressore. Anche le altre forze dell'ordine sono state allertate. Al momento non si è ancora capito se la donna e l'uomo si conoscessero e se il gesto possa essere avvenuto a seguito di una lite. Maggiori informazioni potrebbero arrivare dall'analisi dei video delle telecamere di sorveglianza della stazione e dalle testimonianze dei diversi pendolari presenti al momento dell'accaduto.