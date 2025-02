video suggerito

Ennesimo furto in metropolitana a Milano: arrestate quattro borseggiatrici Oggi, martedì 25 febbraio, quattro borseggiatrici, tutte incinte e di età compresa tra i 20 e i 33 anni, sono state arrestate in flagranza di reato alla fermata della metropolitana di Loreto. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giulia Ghirardi

161 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ennesimo furto in metropolitana a Milano. Nel pomeriggio di oggi, martedì 25 febbraio, sono quattro le borseggiatrici, tutte di età compresa tra i 20 e i 33 anni, che sono state arrestate in flagranza di reato alla fermata della metropolitana di Loreto.

Secondo le prime ricostruzioni, le donne avrebbero fatto cadere la vittima, una turista di 51 anni che stava salendo in metropolitana, e dopo aver bloccato le porte del convoglio le avrebbero sfilato il portafoglio dalla borsa senza che lei se ne accorgesse. A vedere la scena, però, sono stati gli agenti in borghese del nucleo Tutela trasporto pubblico della polizia locale che hanno bloccato le ladre, ancora in possesso della refurtiva poi restituita alla passeggera, dichiarandole in arresto.

Le borseggiatrici, di 20, 21, 25 e 33 anni, tutte di origini bosniache, sono poi state accompagnate alla clinica Mangiagalli di Milano perché hanno tutte riferito di essere in stato di gravidanza.

La più grande del gruppo era già finita nei guai lo scorso 2 febbraio. In quell'occasione aveva svuotato un estintore in una carrozza di un treno della metropolitana alla fermata di Gioia, dopo che alcuni viaggiatori avevano riconosciuto lei e altre tre complici grazie alle foto e ai video sui social. Nel tentativo di allontanarsi, la 33enne aveva quindi spruzzato con l'estintore, colpendo un'agente e, per questo, era stata indagata con le accuse di interruzione di pubblico servizio, getto pericoloso di cose e omissione dolosa di cautele contro infortuni.