Quattro borseggiatrici bloccano la metro verde tirando il freno e svuotando un estintore sui passeggeri La schiuma dell’estintore ha colpito una dipendente Atm, portata in ospedale. Stop alla circolazione dei treni per 15 minuti. Le donne sono state denunciate per rimozione e omissione di cautele contro infortuni, interruzione di pubblico servizio e molestie. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Immagine di repertorio

Quattro donne bosniache tra i 23 e i 43 anni sono state denunciate ieri dalla polizia di Stato per aver bloccato un treno della metropolitana azionando il freno di emergenza e aver svuotato all'interno di un vagone della linea M2 verde un estintore contro gli altri viaggiatori.

Tutto è iniziato ieri, domenica 2 febbraio, quando intorno alle 13 alcuni passeggeri si sono accorti della presenza delle quattro presunte borseggiatrici, riconosciute attraverso foto e video pubblicati sui social. Per allontanarsi le donne hanno così creato un diversivo, azionando il freno d'emergenza della metropolitana alla fermata Gioia e spruzzando il contenuto di un estintore dentro alcuni vagoni e sulla banchina.

A quel punto un altro passeggero sulla banchina ha gettato contro le donne la schiuma contenuta in un altro estintore, mettendo in atto una vera e propria "battaglia tra estintori". In mezzo è finita una 31enne, agente di sicurezza Atm in servizio alla guardiola del mezzanino, che è stata colpita agli occhi ed è stata trasportata in codice verde in ospedale. Stop invece alla circolazione dei treni per 15 minuti.

Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti della squadra Volante. Le donne sono state identificate e denunciate per rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, interruzione di pubblico servizio e molestie. Tutte e quattro sono risultate poi irregolari, e con numerosi precedenti di polizia.