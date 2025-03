Accerchiata e picchiata una donna di 70 anni da cinque ragazzi sul bus a Milano: la figlia riconosce gli aggressori La donna, 70 anni, era a bordo di un bus della linea 80 (Quinto Romano – De Angeli) con la figlia. I giovani l’hanno accerchiata e colpita con violenza per rubarle la collanina d’oro. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Sono stati individuati e arrestati dalla polizia di Milano cinque ragazzi, ritenuti responsabili della rapina pluriaggravata commessa lo scorso autunno ai danni di una bordo di un bus cittadino.

Il fatto è avvenuto a bordo di un autobus della linea 80 (Quinto Romano- De Angeli, che copre la zona ovest di Milano), dove i cinque giovani hanno prima accerchiato la pensionata e poi l'hanno colpita con violenza per sottrarle la collanina d'oro che indossava. Oggi, dopo una lunga attività d'indagine, gli agenti sono risaliti ai responsabili dell'aggressione: grazie al riconoscimento fotografico effettuato dalla figlia dell'anziana, che in quel momento viaggiava con la madre, e alla visione dei sistemi di videoregistrazione dell'autobus, sono così stati individuati a fine febbraio i cinque minorenni di origini egiziane, che nei giorni scorsi sono stati fermati dalla Polizia e portati in carcere.