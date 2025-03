Derubano un gruppo di spagnoli sull’autobus e ne accoltellano uno: il video della rapina a Milano La Polizia ha arrestato 4 ragazzi che lo scorso 22 febbraio, come si vede nei video ripresi dalle telecamere di sicurezza, hanno rapinato un gruppo di spagnoli sull’autobus 90 a Milano. Uno di loro ha anche accoltellato una delle vittime. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un frame del video della rapina sull'autobus a Milano (Polizia)

La Polizia ha arrestato quattro ragazzi, due 20enni un 21enne e un 23enne, che un paio di settimane fa a Milano hanno rapinato un gruppo di spagnoli sull'autobus 90 e ne hanno accoltellato uno. Gli agenti sono riusciti a identificare i responsabili incrociando i video delle telecamere di sorveglianza del bus con le informazioni raccolte attraverso i profili social.

L'episodio, ripreso dalle telecamere di sicurezza, risale allo scorso 22 febbraio. Come si vede nei video, i quattro ragazzi salgono sull'autobus poco prima delle 6:00 del mattino e addocchiano un gruppo di tre passeggeri spagnoli. Alla fermata di Viale Romagna si compattano vicino alla porta centrale, riuscendo così a controllare l'uscita principale. Mentre gli spagnoli scendono, uno dei quattro strappa la collanina dal collo di una delle vittime e poi ne deruba un'altra. A quel punto sia gli indagati che gli spagnoli scendono dall'autobus: uno spagnolo soccorre l'amico derubato, ma uno dei rapinatori lo colpisce con una coltellata al fianco destro per poi minacciarlo col coltello.

Dopo l'aggressione i quattro si sono dati alla fuga, mentre il ferito è stato portato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli, da dove è stato poi dimesso con una prognosi di 1o giorni. La Polizia nel frattempo ha avviato le indagini per identificare i rapinatori e la Squadra Mobile ha rintracciato in piazzale Loreto il 20enne che ha ferito lo spagnolo, con addosso un coltello a serramanico. Alcune ore dopo gli agenti hanno individuato anche gli altri tre, indagati per rapina: due di loro sono senza fissa dimora con precedenti, mentre il terzo era incensurato.

Tutti e quattro sono stati arrestati e portati nel carcere di San Vittore. La procura ha chiesto al Gip la convalida del fermo.