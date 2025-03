video suggerito

Intossicazione alimentare in una scuola nel Varesotto: decine di bambini in ospedale con vomito e forti crampi Decine di bambini sono rientrati a casa con il vomito e la dissenteria, dopo aver pranzato alla mensa di una scuola di Gallarate, in provincia di Varese. Molti dei bambini intossicati sono stati portati in ospedale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Decine di bambini sono rientrati a casa con il vomito o la dissenteria, dopo aver pranzato alla mensa della scuola. È quanto successo alle scuole primarie “Manzoni” nel quartiere di Madonna in Campagna di Gallarate, in provincia di Varese. Alla fine della giornata molti dei bambini intossicati sono stati portati in ospedale.

Secondo le prime testimonianze, il problema sarebbe iniziato nella giornata di ieri, martedì 4 marzo, quando diversi bambini avrebbero cominciato a manifestare alcuni sintomi comparsi dopo il pranzo che li avrebbero costretti a rientrare a casa e, nei casi peggiori, a essere ricoverati negli ospedali di Gallarate e Busto Arsizio. Secondo le segnalazioni apparse sui social, sarebbero almeno un quindicina i bambini intossicati anche se i numeri potrebbero essere molto più alti. "I bambini hanno ancora forti sintomi, vomito, dissenteria e crampi. Stanno ancora facendo esami per capire cosa sia", ha raccontato uno dei genitori in ospedale.

"Ho chiesto una verifica per capire da dove venisse l'intossicazione", ha dichiarato in merito Claudia Mazzetti, assessora all’Istruzione del Comune di Gallarate. "Ho sentito subito la nostra tecnologa alimentare che ha avviato gli approfondimenti con l’azienda. Pare strano che sia legato al cibo, perché oggi era in menù la pasta con legumi e la provola".

Leggi anche Un 15enne spruzza spray urticante in una scuola nel Mantovano: 7 alunni intossicati

Tra le altre ipotesi che si stanno vagliando oltre al cibo, anche quella dell'acqua. "I piatti mangiati dai bambini erano diversi, per questo qualcuno ha pensato che il problema sia legato all’acqua che hanno bevuto", ha detto un altro dei genitori. Per avere una risposta certa bisognerà però aspettare gli esiti della analisi sul cibo. Nel mentre, un gruppo di genitori si sta organizzando per presentare denuncia ai carabinieri, contro ignoti.