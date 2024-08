video suggerito

Addetti alle pulizie in una scuola di Lodi utilizzano troppa candeggine e restano intossicati: soccorsi Il personale della ditta di pulizie al Centro di Formazione Professionale di piazzale Forni a Lodi sono rimasti intossicati: avrebbe utilizzato in modo esagerato la candeggina che aggiunta al forte caldo di questi giorni ha provocato un forte bruciore agli occhi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

I sanitari del 118 sono intervenuti a soccorso del personale della ditta di pulizie al Centro di Formazione Professionale di piazzale Forni a Lodi. L'allarme infatti è stato lanciato poco dopo le 13 quando sette persone sono rimaste intossicate. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, il personale della ditta era impegnato oggi martedì 13 agosto alle pulizie della scuola in vista della chiusura per il ponte di Ferragosto. I sette però avrebbero utilizzato in modo esagerato la candeggina che aggiunta al forte caldo di questi giorni ha provocato un forte bruciore agli occhi e alla gola. In poco tempo tutti hanno fatto fatica a respirare.

In poco tempo sul posto sono arrivati i sanitari con l’automedica e un’ambulanza di Lodi. Ma anche i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e i tecnici del Comune e dell’Ats. Mentre i medici si occupavano degli intossicati, i tecnici Ats ha avviato gli accertamenti per capire le cause di quanto accaduto: si è scoperto così in poco tempo che i sintomi dei lavoratori erano dovuti da un eccessivo dosaggio di ipoclorito di sodio unito al caldo. Il lavoratori sono stati soccorsi sul posto e in poco tempo si sono ripresi: non è stato necessario il loro trasporto in ospedale. Si sta procedendo con tutte le verifiche del caso.