Si accampano vicino al fiume, uno dei due si sente male ma il 118 non riesce a raggiungerli: salvati dai pompieri Una coppia si è accampata sulla riva del fiume Adda, nella zona di Lodi. A un certo punto, uno dei due ha avuto un malore. Il 118 non riusciva a raggiungerli: è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, sabato 17 agosto, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi sono intervenuti nei pressi del fiume Adda. Una coppia, infatti, si era accampata sulle rive. A un certo punto uno dei due ha avuto un malore. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato, poco dopo le 21.50, gli operatori sanitari del 118 sul posto.

I medici e i paramedici però non sono riusciti a raggiungere il luogo. Probabilmente, infatti, la zona era molto impervia. È stato quindi chiesto l'ausilio dei vigili del fuoco. I pompieri sono subito arrivati sul posto e sono riusciti a recuperare i due. La persona che si è sentita male ha ricevuto l'assistenza del caso. Non è chiaro però se sia stata trasferita in ospedale o meno né quali siano le sue condizioni.

Ai soccorritori è stato spiegato cosa possa essere successo. Probabilmente nella scelta del luogo scelto per trascorrere la giornata estiva, non è stato valutato la pericolosità dell'area e della zona. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di poter affidare immediatamente il ferito alle cure dei medici. Nelle prossime ore, in ogni caso, si potranno avere maggiori aggiornamenti su quanto accaduto.