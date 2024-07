Ragazzo si tuffa nell’Adda e non riemerge più: ricerche in corso a Medolago

L’allarme è scattato intorno alle 15.20 di oggi domenica 21 luglio dalla zona delle piscinette di Medolago (Bergamo) dove un ragazzo si è gettato nel fiume per non riemergere più: forse è stato trasportato dalle correnti. Ricerche ancora in corso.