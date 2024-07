video suggerito

Operai intossicati mentre sono al lavoro nel tunnel della Tav a Desenzano: il malore anche a causa del caldo Quattro operai tra i 18 e i 49 anni sono rimasti intossicati: erano al lavoro nel tunnel della Tav a Desenzano del Garda nel Bresciano quando si è bloccato l'impianto di areazione nella galleria.

A cura di Giorgia Venturini

Quattro operai tra i 18 e i 49 anni sono stati trasportati in ospedale mentre erano al lavoro nel tunnel della Tav a Desenzano del Garda nel Bresciano. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, si sarebbe bloccato l'impianto di areazione nella galleria e i quattro lavoratori sono rimasti intossicati. Le alte temperature hanno sicuramente favorito l'intossicazione: forse per il troppo caldo le sostanze gassose sarebbero ristagnate a lungo.

Gli operai si trovano in ospedale per tutti gli accertamenti del caso: fortunatamente nessuno di loro si trova in gravissime condizioni.