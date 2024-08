video suggerito

Fuoriuscita di ammoniaca in un’azienda farmaceutica: 11 operai intossicati, uno è grave Uno sversamento di ammoniaca in un’azienda farmaceutica di Paullo (Milano) ha intossicato indici operai: uno di loro è stato ricoverato in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella notte fra lunedì 26 e martedì 27 agosto si è verificata una fuoriuscita di ammoniaca in un'azienda farmaceutica di Paullo, in provincia di Milano. Undici operai sono rimasti intossicati e uno di loro ha anche avuto bisogno del ricovero in ospedale, viste le sue condizioni di salute. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, che ora dovranno ricostruire le cause dell'incidente.

Era da poco trascorsa la mezzanotte di oggi quanto nella sede della Cambrex di via Eugenio Curiel a Paullo c'è stato un improvviso sversamento di ammoniaca diluita al 30 per cento. La sostanza, altamente pericolosa, è entrata in contatto con undici operaio che, nonostante l'orario notturno, erano di turno. Immediatamente l'Agenzia regionale di emergenza e urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e un'auto medica.

Il personale sanitario si è preso cura degli undici operai sul posto, mentre per uno di loro è stato necessario in trasferimento in pronto soccorso. Un 27enne di origini romene è infatti stato trasferito d'urgenza in ospedale, ma dopo le cure necessarie è comunque in buone condizioni di salute. Nel frattempo i Vigili del fuoco e i carabinieri intervenuti sul posto hanno effettuato i rilievi per individuare le cause della fuoriuscita di ammoniaca.