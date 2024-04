video suggerito

Vietato bere l'acqua in alcune zone di Lombardia e Trentino: il Norovirus provoca i dolori della gastroenterite L'acqua tra le province di Brescia e Trento è infettata dal Norovirus che causa diarrea, vomito e dolori addominali: imposto il divieto di usarla per scopi alimentari.

A cura di Matilde Peretto

(foto di repertorio)

Dopo diversi casi di gastroenterite acuta che ha colpito sia residenti sia turisti, sono state analizzate le acque del Passo del Tonale, tra la provincia di Brescia e quella di Trento. I risultati non hanno dato esiti positivi: sono state trovate tracce di Norovirus, un genere di agente patogeno estremamente contagioso. Alla popolazione è stato imposto il divieto di utilizzare l'acqua per scopi alimentari, in attesa di altre analisi.

I casi di gastroenterite nel Passo del Tonale

Da più di 10 giorni, nella zona del Tonale, tra le province di Brescia e Trento, si stanno registrando casi di gastroenterite acuta sia tra i residenti sia tra i turisti. Il sindaco di Ponte di Legno (Brescia), Ivan Faustinelli, ha deciso di interpellare l'Azienda di Tutela della Salute e di procedere alle analisi di alcuni campioni d'acqua prelevati dalla rete idrica del Tonale.

Subito si pensava "che si trattasse di una forma virale a trasmissione aerea, in quanto diversi casi di gastroenterite simili sono stati rilevati anche nella parte trentina del Passo del Tonale e a Ponte di legno, servite, come è noto, da reti acquedottistiche diverse", si legge nel comunicato stampa pubblicato dal sindaco. E poi, sintomi simili erano stati riscontrati da in persone che alloggiavano in albergo e bevevano solo acqua dalle bottiglie.

I risultati delle analisi e la scoperta del Norovirus

Le analisi hanno fatto emergere che all'interno dei campioni prelevati dalle acque del Tonale è presente il Norovirus che causa diarrea, vomito e dolori addominali uguali a quelli di una gastroenterite. L'Ats della Montagna ha ritenuto le acque non idonee per gli usi potabili e il sindaco ha fatto scattare l'ordinanza di divieto di utilizzo per scopi alimentari, in attesa di nuove analisi.

Il Norovirus è estremamente contagioso e si trasmette per via aerea e orale. Infatti, i mezzi principali che questo virus utilizza per infettare le persone sono l'acqua e gli alimenti. Il sindaco di Ponte di Legno, però, precisa: "Ciò non significa necessariamente che i casi di gastroenterite rilevati al Tonale siano dovuti all’utilizzo dell’acqua, in quanto è assodato che la maggior parte delle persone che hanno accusato i sintomi non hanno mai avuto alcun contatto con la rete dell’acquedotto dove il Norovirus è stato rilevato".