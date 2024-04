video suggerito

È ancora vietato bere acqua in alcune zone della Lombardia per Norovirus: domani le nuove analisi al Tonale Domani ATS della Montagna farà delle nuove analisi nelle acque del passo del Tonale contaminate da Norovirus. Il direttore generale dell'Agenzia ha spiegato a Fanpage.it cos'è successo e quali saranno i passi successivi.

A cura di Matilde Peretto

(foto di repertorio del passo del Tonale)

L'acqua del passo del Tonale non è ancora utilizzabile. Dopo che alcune analisi hanno fatto emergere la presenza di Norovirus all'interno della rete idrica del passo, il comune di Ponte di Legno ha emanato un'ordinanza di divieto di uso dell'acqua (inutilizzabile per lavare frutta e verdura, né per l'igiene orale). Il problema è limitato ed è emerso che l'acqua contaminata interessa solo l'acquedotto del Tonale, non quelli limitrofi. Il presidente dell'Agenzia di Tutela della Saluta della Montagna, Vincenzo Petronella, ha spiegato a Fanpage.it cosa sta succedendo veramente e come si evolverà la situazione.

Dottor Petronella, che tipo di analisi delle acque avete svolto fino ad ora e in che percentuale è stato trovato il Norovirus nelle acque del passo del Tonale?

A seguito di una segnalazione di una sospetta malattia a trasmissione alimentare (MTA), che ha interessato una scolaresca in vacanza presso una struttura alberghiera del Passo del Tonale, con comparsa di sintomi gastrointestinali in alcuni ragazzi, il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ATS Montagna, si è attivato per l’esecuzione delle opportune verifiche e si è proceduto al campionamento dell’acqua di rete per la ricerca di Norovirus.

Il risultato delle analisi ha evidenziato la presenza del patogeno ricercato. Così, è stata data comunicazione al Sindaco (di Ponte di Legno) di emettere un'ordinanza di non potabilità dell’acqua per la tutela della salute pubblica fino al ripristino della normalità.

A distanza di una settimana, dopo una valutazione con il gestore della rete idrica per individuare la possibile causa della contaminazione, sono stati ripetuti i prelievi sia nello stesso punto di rete precedentemente campionato sia in altri punti significativi che hanno confermato la positività per Norovirus solo presso un punto di campionamento.

Vincenzo Petronella, direttore generale dell'ATS della Montagna (foto dell'ufficio stampa)

Quali analisi state facendo adesso per risolvere il problema e fare in modo che l'ordinanza emanata dal comune di Ponte di Legno venga revocata?

Gli operatori di ATS Montagna sono costantemente in contatto con il Gestore dell’acquedotto per fornire indicazioni e supporto relativamente agli interventi da effettuare per la risoluzione del problema.

Nella giornata del 24 aprile verranno ripetuti i campionamenti a seguito degli interventi di bonifica effettuati lungo la rete idrica da parte del gestore. Solo a seguito degli esiti conformi, sarà possibile revocare l’ordinanza in essere".

Com'è arrivato nella acque del passo del Tonale il Norovirus?

Non è sempre possibile ricostruire la causa di un inquinamento idrico in quanto i fattori sono molteplici e di svariata natura. Gli eventi meteorologici come piogge e nevicate copiose, che si sono verificati nel periodo immediatamente antecedente all’inquinamento, possono aver giocato un ruolo importante.

Quali e quanti altri casi di acquedotti contaminati da Norovirus conosce?

Negli ultimi 10 anni non si sono registrate nel nostro territorio contaminazioni dell’acquedotto correlate al Norovirus. L'ATS della Montagna effettua ogni anni circa 3mila campionamenti di acqua potabile, sia di tipo microbiologico sia chimico.

Nel 2023, l'82% dei campioni analizzati è risultato conforme, a dimostrazione che la qualità delle acque destinate al consumo umano nel territorio (di Sondrio e in generale vicino al passo del Tonale) è ottima.