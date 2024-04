video suggerito

La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Jesolo 2024, l’ordine delle canzoni I Pinguini Tattici Nucleari arrivano, stasera 4 aprile, a Jesolo per la seconda data del tour nei palazzetti. Qui le canzoni in scaletta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Pinguini Tattici Nucleari, 2024

Oggi, giovedì 4 novembre, i Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno per la seconda volta al Palazzo del Turismo di Jesolo, che ha dato il via al loro tour nei Palasport. Il viaggio della band bergamasca si sposterà poi al Forum di Assago di Milano per cinque date, prima di attraversare Torino, Pesaro, Bologna, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Messina. Proprio l'ultimo appuntamento si terrà al Palarescifina il 29 maggio, un percorso che avvicina i Pinguini Tattici Nucleari al prossimo progetto dopo Fake News, ma soprattutto al tour negli stadi, annunciato nelle scorse settimane dal titolo Hello World. Ancora assenti nella scalette Freddie e Irene, mentre i fan del gruppo potranno ascoltare alcuni brani, diventati classici della band: da Pastello Bianco a Dentista Croazia, passando per Scrivile Scemo e Antartide. Qui i brani con cui si potrebbero esibire i Pinguini Tattici Nucleari a Jesolo, già visti nella scaletta del loro concerto del 3 aprile.

La scaletta con le canzoni del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Jesolo 2024

