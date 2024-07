video suggerito

La scaletta del concerto dei Coldplay all’Olimpico di Roma: l’ordine delle canzoni I Coldplay cominciano stasera 12 luglio i quattro concerti all’Olimpico di Roma: ecco la probabile scaletta del live della band di Fix You, Yellow e Higher Power. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Coldplay

Stasera cominciano i quattro concerti che i Coldplay terranno il 12, il 13, il 15 e il 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Quattro date che segnano il ritorno in Italia della band inglese capitanata da Chris Martin che lo scorso anno tenne sei date sold out tra lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e il San Siro di Milano e questa volta torna per la terza leg del Music Of The Spheres World Tour che per l'occasione sbarca nella Capitale dove inizialmente erano stati annunciati solo due concerti che, alla fine sono diventati quattro. Per la band inglese, inoltre, è il primo concerto nella Capitale dal 2003: sono passati oltre 20 anni per il ritorno dei Coldplay nella Capitale. In occasione dei quattro concerti romani, poi, partirà l’iniziativa in linea con la politica di sostenibilità della band Rispettare l'ambiente oggi conviene di più che prevede che chi porterà "una bottiglia di plastica vuota presso lo store di Discoteca Laziale di Roma e, con il preorder del nuovo album, riceverà uno sconto sul catalogo della band presente in negozio e sui nuovi formati eco disponibili in uscita a settembre MOON MUSiC", il nuovo album che uscirà il 4 ottobre prossimo.

La scaletta con le canzoni del concerto dei Coldplay a Roma

La Mappa di ingressi e Box Office

I Coldplay arrivano a Roma per la terza leg del loro Music Of The Spheres World Tour che si è arricchito di nuove date europee del tour che in Italia aveva già toccato Napoli e Milano. La band porterà ancora alcuni dei suoi successi come Yellow, Higher Power, The Scientist, Hymn for the Weekend, Viva la Vida, A Sky Full of Stars, Fix You e l'ultimo singolo feelslikeimfallinginlove. Le porte per il concerto saranno aperte alle 17.30, ad aprire sarà Rose Villain alle 19.15, mentre Janelle Monae si esibirà alle 20.15 e il concerto dei Coldplay dovrebbe cominciare alle 21.30. Ecco la scaletta con cui sta girando la band inglese:

Forever Held (Jon Hopkins song)

Yellow

Music of the Spheres (partial)

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Clocks

Hymn for the Weekend

Charlie Brown

Viva la Vida

We Pray

Arabesque

Violet Hill

Infinity Sign

Something Just Like This

My Universe

A Sky Full of Stars

(Bis) Sunrise

Sparks

The Jumbotron Song

Humankind

Fix You

feelslikeimfallinginlove