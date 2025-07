video suggerito

La scaletta del concerto 2025 di Marco Mengoni allo stadio Olimpico: l'ordine delle canzoni a Torino Marco Mengoni si esibirà allo stadio Olimpico di Torino, stasera 9 luglio. In scaletta previste canzoni come Un'altra storia, Esseri umani, e i singoli Mandare tutto all'aria e Sto bene al mare.

A cura di Redazione Music

Marco Mengoni in concerto – ph Roberto Panucci – Corbis via Getty Images

Questa sera, 9 luglio 2025, Marco Mengoni porta il suo concerto allo stadio Olimpico di Torino, reduce dal successo di quello al dall'Ara di Bologna. Insomma, il cantautore di Ronciglione continua il bagno di folla negli stadi italiani, in un tour che è in parte sold out e che proseguirà, in forma più compatta nei Palazzetti italiani nei prossimi mesi. Proprio parlando del concerto bolognese, Mengoni dava appuntamento al prossimo tour annunciando come le prime date di Milano, Roma ed Eboli fossero già sold out, con il pubblico che risponde positivamente a questo percorso del cantante e lo fa sulla fiducia, dal momento che non ci sono nuovi album usciti, giusto qualche canzone, ma forte di un catalogo che lo ha reso una delle popstar più amate del Paese, che può permettersi di riempire gli stadi senza dover fare le capriole o vendere biglietti a 10 euro.

La scaletta del concerto di Marco Mengoni a Torino del 9 luglio 2025

Marco Mengoni: la mappa degli ingressi all’Olimpico di Torino

Anche a Torino, quindi, Marco Mengoni porterà questo spettacolo che usa la struttura della tragedia greca per raccontare questa nostra società di vetro, fragile, come fragile è l'animo umano. E fragile. è lo stesso Mengoni, come ha spiegato in conferenza stampa a Napoli, reduce da un anno buio. Inqnuesto show, però, Mengoni ha messo tutto se stesso, la sua musica, la musica che lo ha influenzato, i costumi scelti da lui – compreso il corsetto – così come tutta la direzione artistica ha la sua firma. In scaletta, poi, successi come Ti ho voluto bene veramente, Guerriero, Cambia un uomo, Un'altra storia e Esseri umani, oltre agli ultimi singoli Mandare tutto all'aria e Sto bene al mare. Ecco la scaletta con cui Marco Mengoni dovrebbe esibirsi allo stadio Olimpico di Torino:

PROLOGO

Ti ho voluto bene veramente – Le cose che non ho – 2015

Guerriero – Parole in circolo – 2015

Sai che – Marco Mengoni Live – 2016

PARODO

La valle dei Re – Pronto a correre – 2013

Non me ne accorgo – Pronto a correre – 2013

Tutti hanno paura – 2022

No stress – Materia (Pelle) – 2022

Voglio – Atlantico – 2018

Muhammad Ali – Atlantico – 2018

EPISODI

Fuoco di Paglia – 2024

Cambia un uomo – Materia (Terra) – 2021

Luce – Materia (Terra) – 2021

Proteggiti da me – Marco Mengoni Live – 2016

In due minuti – Materia (Terra) – 2021

Un’altra storia – Materia (Prisma) – 2023

Tonight – Solo 2.0 – 2011

Hola – Atlantico – 2018

STASIMI

Due vite – Materia (Prisma) – 2023

L’essenziale – Pronto a correre – 2013

Mi fiderò – Materia (Terra) – 2021

La casa Azul – Atlantico – 2018

Onde – Marco Mengoni Live – 2016

Unatoka Wapi – Materia (Pelle) – 2022

ESODO

Un fiore contro il diluvio – Materia (Terra) – 2021

Proibito – Materia (Terra) – 2021

Non sono questo – Materia (Pelle) – 2022

Incenso – Materia (Prisma) – 2023

CATARSI

Mandare tutto all’aria – 2024

Pazza musica – Materia (Prisma) – 2023

Ma stasera – Materia (Terra) – 2021

Pronto a correre – Pronto a correre – 2013

Io ti aspetto – Parole in circolo – 2015

BIS

Sto bene al mare – 2025

Esseri umani – Parole in circolo – 2015