La scaletta del concerto di Travis Scott a Milano: l'ordine delle canzoni Questa sera, martedì 23 luglio 2024, Travis Scott si esibirà dalle 21 sul palco dell'Ippodromo La Maura di Milano, nella rassegna I-Days. Qui la scaletta dei brani con cui si potrebbe esibire.

A cura di Vincenzo Nasto

Travis Scott

Stasera, martedì 23 luglio, Travis Scott suonerà sul palco dell'Ippodromo La Maura di Milano, nel corso della rassegna I-Days. Si tratta del terzo appuntamento italiano del rapper statunitense, dopo la presentazione del suo disco Utopia, avvenuta lo scorso 7 agosto e il precedente appuntamento a Milano, proprio per la passata edizione degli I-Days. Si tratta dell'unica data italiana del suo tour europeo Utopia – Circus Maximus World Tour e difficilmente rivedremo il rapper in Italia prima del 2025, impegnato in una tourné che finirà il 31 ototobre in Nuova Zelanda, ad Auckland. L'uomo, sposato con la creator e imprenditrice digitale Kylie Jenner, da cui ha avuto due figli, metterà alla prova il suo pubblico italiano per una terza volta, dopo il grande appuntamento di fine estate dello scorso anno, che vide il Circo Massimo riempirsi sin dalle prime ore del mattino per lui. Un concerto ricordato anche per le registrazioni del sismografo, che rivelò come il comportamento dei fan durante il concerto avesse provocato vibrazioni simili a un terremoto. Ospite dello spettacolo, allora, fu Kanye West, intervenuto sul palco per cantare assieme Praise God, contenuto in Donda e Can't tell me nothing. È possibile acquistare ancora i biglietti per l'evento su Ticketone, ma solo del post unico: sold-out invece i ticket per il Golden Circle. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Travis Scott a Milano, già visti nella scaletta dei suoi recenti concerti.

La scaletta del concerto di Travis Scott a Milano

Questa sera, martedì 23 luglio, Travis Scott si esibirà per la sua unica data italiana del 2024 all'Ippodromo Snai La Maura di Milano, per la rassegna I-Days. L'autore statunitense, che salirà sul palco intorno alle 21, verrà aperto, come in tutto il suo tour europeo, da Yung Lean. L'autore svedese appare come feat nell'album Utopia in Parasail, ma da solista ha già raccolto centinaia di milioni di stream con brani come Ginseng Strip 2002, ma anche Agony e Yoshi City. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Travis Scott a Milano, già visti nella scaletta dei suoi recenti concerti.

Hyaena

Thank God

Modern Jam

Aye

sdp interlude

Backr00ms

Type shit

Nightcrawler

Sirens

Upper Echelon

Praise God

God’s country

My Eyes

Butterlfy Effect

Highest in the room

Mamacita

Circus Maximus

I know?

Stargazing

90210

Meltdown

Topia Twins

No Bystanders

Fe!N (eseguita sette volte)

Sicko Mode

Antidote

Goosebumps

Fe!N

Telekinesis