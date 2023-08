Il concerto di Travis Scott muove il sismografo come un terremoto: le vibrazioni rilevate dall’Ingv Le vibrazioni rilevate dai sismografi dell’Ingv durante il concerto del rapper Travis Scott al Circo Massimo di Roma.

A cura di Enrico Tata

L'Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, riferisce di aver ricevuto molte richieste di informazioni da parte dei cittadini di Roma per alcune scosse di terremoto avvertite dopo le 21.30 di ieri. Come noto, non si trattava di un evento sismico, ma dell'entusiasmo dei fan del rapper Travis Scott in concerto al Circo Massimo.

Episodi simili, ricorda l'Ingv, sono avvenuti per esempio in occasione della vittoria dell'Italia ai campionati europei di calcio nel 2021 oppure quando il Napoli ha vinto lo scudetto nel 2023. Le stazioni della Rete Sismica Nazionale, spiegano gli esperti, hanno registrato in modo evidente le onde provocate dal concerto e in alto è visibile la registrazione del sismometro di ROM9, cioè la sede dell'Ingv, alle 21.32.

Ieri sera, 7 agosto 2023, abbiamo ricevuto molte richieste di informazioni da parte di cittadini di Roma che avevano avvertito uno o più terremoti dopo le 21:30. Anche il sito hsit.it ha ricevuto molte segnalazioni di risentimento a Roma.

Spiegano i sismologi Concetta Nostro e Alessandro Amato che "questa volta la stazione sismica che ha registrato i terremoti è ROM9, installata vicino il nostro istituto, a circa 9 km dal Circo Massimo. I dati registrati da questa stazione mostrano un picco molto ampio intorno alle 19:34 UTC (21:34 ora italiana) che corrisponde al momento in cui Travis Scott ha iniziato il suo concerto, con un po’ di ritardo rispetto alla scaletta ufficiale. Guardando il sismogramma che registra tutta la durata del concerto (circa un’ora e mezza) sono stati diversi gli episodi in cui è molto evidente il picco di esultanza dei fans".

Proprio a causa delle vibrazioni causate dal concerto la presidente del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, ha dichiarato che intende chiedere al Campidoglio di non organizzare più concerti rock/pop al Circo Massimo, ma soltanto concerti di musica classica. Inoltre, i Verdi hanno presentato un'interrogazione al ministro della Cultura per ricevere spiegazioni in merito all'accaduto.