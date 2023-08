Scossa di terremoto a Roma? Travis Scott in concerto al Circo Massimo fa tremare la capitale Terremoto a Roma? Su Twitter sono in molti a chiederselo. Aaltri, però, hanno trovato la loro risposta: potrebbe trattarsi di Travis Scott in concerto al Circo Massimo.

A cura di Beatrice Tominic

Il tweet di Caterina Balivo e uno screenshoot dall’esibizione di Travis Scott con Kanye West, foto da Facebook.

"Farà un terremoto". "Non farà venire il terremoto, aprirà in due Roma". Questo è solo uno dei botta e risposta che hanno seguito la notizia del concerto di Travis Scott a Roma, rivelato a sorpresa la settimana scorsa dall'artista con un post su Instagram.

Ospitata al Circo Massimo, la prima tappa del tour per il nuovo album Utopia sembra essersi rivelata all'altezza delle aspettative. Su Twitter in breve tempo, nella serata di oggi, lunedì 7 agosto 2023, sono in molti a chiedersi se ci sia stata una scossa di terremoto nella capitale: i primi tweet che si domandano del terremoto sono stati pubblicati poco dopo le 21.30. Ma c'è chi scommette di aver sentito una scossa anche poco fa, a quarantacinque minuti di distanza dalla prima. E che si sarebbe "sentita fortissimo in centro".

Fra loro anche Caterina Balivo. "Qualcuno ha sentito il terremoto a Roma? O l’ho sognato?", si chiede e chiede ai suoi followers la conduttrice televisiva. E c'è chi le risponde: "Io ti credo. Abbiamo appena sentito sei scosse belle grosse di terremoto. Ancora dobbiamo capire se fosse Travis Scott a Circo Massimo. Stiamo indagando".

La risposta: si tratta di Travis Scott al Circo Massimo

E mentre INVG ancora tace, c'è chi avanza la prima ipotesi: se fosse il concerto di Travis Scott? "Possibile si senta pure a 10 chilometri di distanza dal Circo Massimo?", si chiede qualcuno.

"Ho pensato al terremoto, invece credo siano bassi e cassa di tale Travis Scott", dice un utente su Twitter. Non sarebbe la prima volta per il rapper e produttore statunitense. Già lo scorso luglio, durante il concerto di Milano, ha causato un terremoto nella zona nord ovest della città: "Si credeva che fosse una piccola scossa di terremoto perché tremava tutto. E invece erano gli oltre 80mila spettatori del concerto del rapper statunitense", hanno riportato le cronache all'inizio del mese di luglio.