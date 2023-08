Travis Scott in concerto al Circo Massimo il 7 agosto per la prima mondiale del nuovo album Utopia L’annuncio a sorpresa è arrivato ieri sera sui social. “Roma Capitale dei Grandi Eventi”, è stato il commento dell’assessore capitolino Alessandro Onorato.

A cura di Beatrice Tominic

Si aggiunge anche Travis Scott all'elenco degli artisti che questa estate si esibiscono nella splendida cornice del Circo Massimo, nel cuore di Roma. A sorpresa il rapper e produttore americano, che sui social vanta oltre 51 milioni di followers, ha annunciato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì primo agosto, il suo concerto, allegando il link per accaparrarsi il proprio biglietto, in vendita dalle ore 10 di domani mattina, giovedì 3 agosto.

"First stop Utopia, Live at Circus Maximus we out!", con questa frase Scott ha comunicato la prima tappa del nuovo tour Utopia. Inizialmente il luogo scelto per il concerto era la piana delle piramidi di Giza, ma a seguito di alcuni contrasti con le autorità è stato annullato, come comunicato da Live Nation su Twitter. Il Circo Massimo è arrivato come una location alternativa, ma non per questo meno pittoresca e affascinante.

Comprare i biglietti per il concerto di Travis Scott a Roma

L'esibizione al Circo Massimo è la prima mondiale del nuovo album Utopia. I biglietti, venduti liberamente dalle ore 10 di domani, giovedì 3 agosto, sono già disponibili in prevendita. La notizia è stata confermata dal Comune di Roma. Il primo commento è arrivato da Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, al Turismo, allo Sport e alla Moda di Roma Capitale. "Roma, capitale dei grandi eventi – ha scritto sui social – È ufficiale: Travis Scott il 7 agosto al Circo Massimo".

Circus Maximus e l'Utopia di Travis Scott

Un palco molto ambito quello del Circo Massimo sopra al quale, nelle serate di questa estate, oltre agli artisti nostrani, si sono già esibiti Guns ‘N Roses e Bruce Springsteen.

Circus Maximus, inoltre, è anche il titolo di uno dei brani del nuovo album e del film, accompagnato dall'album, che l'artista ha presentato al cinema nei giorni scorsi negli Stati Uniti. Il film, diretto insieme a Gaspar Noè, Nicolas Winding Refn, Harmony Korine, Valdimar Jóhannsson e Kahlil Joseph, vede la partecipazione di ospiti speciali, da Teezo Touchdown a Sheck Wes, da Yung Lean a James Blake, fino ad arrivare alla modella Jazzelle. Per formulare la sua Utopia, che lascia alla libera interpretazione del pubblico, Scott ha viaggiato in Islanda, Nigeria, Danimarca, Francia e Italia.

Un album composto da sinergie e collaborazioni con numerosi artisti. Oltre a quelli che compaiono nel film, sono molti a duettare nelle 19 canzoni che compongono l'album. Fra loro anche Beyoncé, Drake, The Weeknd e Bad Bunny.