L’omaggio a Ennio Morricone a 5 anni dalla morte: il concerto all’Auditorium della Conciliazione

Concerto in memoria di Ennio Morricone il 6 luglio all'Auditorium della Conciliazione. Il grande maestro è morto il 6 luglio del 2020 e il 6 luglio del 2025 il suo genio musicale sarà celebrato in uno dei luoghi più prestigiosi della Capitale.

A cura di Enrico Tata

Foto Roberto Scorta

Un concerto all'Auditorium della Conciliazione per ricordare Ennio Morricone a cinque anni dalla scomparsa. Il grande maestro è morto il 6 luglio del 2020 e il 6 luglio del 2025 il suo genio musicale sarà celebrato in uno dei luoghi più prestigiosi della Capitale. Sul palco si esibiranno oltre 100 coristi, provenienti da alcune tra le realtà corali più rappresentative del panorama italiano: Cantores in Laetitia, Jubilus Ensemble, Per Vocem Ensemble, Grande Coro di Roma, Muzio Clementi, Note Controvento, Via Montello, Virgo Fidelis e 7 Hills. Accanto a loro, una formidabile orchestra sinfonica di 50 elementi: la Xylon Orchestra, diretta dal Maestro Paolo Matteucci.

Nel programma, ovviamente, le più celebri colonne sonore composte da Ennio Morricone. Sarà un viaggio emozionante tra i brani più famosi dei film C’era una volta in America, Giù la testa, Nuovo Cinema Paradiso, The Mission, solo per fare alcuni esempi.

"Un atto d’amore in musica per onorare una leggenda della cultura italiana. Con il patrocinio di Roma Capitale, l’organizzazione artistica dell’evento è resa possibile grazie al contributo e alla professionalità di figure di spicco del mondo corale italiano, tra cui Luigi Ferrante (Presidente di Chorus Inside Lazio), Dina Guetti, Michele Josia, Roberto Zangari e Gianluca Buratti, Direttori delle diverse compagini corali coinvolte nel progetto. Un appuntamento imperdibile, che unirà in musica cori, orchestra e pubblico, per rendere omaggio a un compositore che ha fatto la storia", si legge nel comunicato di presentazione.

I biglietti sono disponibili sul sito di TicketOne.