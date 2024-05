video suggerito

Terremoto a Velletri, scossa di magnitudo 2.4: sentita ai Castelli Romani e a Roma Sud È di magnitudo 2.4 sulla scala Richter la scossa di terremoto che ieri notte ha risvegliato i Castelli Romani e alcune zone di Roma Sud: l’epicentro a Velletri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Epicentro a Velletri per la scossa di terremoto che si è registrata nella notte fra ieri, giovedì 16 e oggi, venerdì 17 maggio 2024, poco prima della mezzanotte. Di magnitudo 2.4 nella scala Richter, la scossa è riuscita a risvegliare alcuni dei residenti. "L'abbiamo sentita bene, per fortuna è stata brevissima", scrive sui social una residente della zona. "Bel boato!", aggiunge un'altra persona.

E c'è chi ammette di averla avvertita in maniera così forte da essersi svegliato di soprassalto, senza capire cosa stesse succedendo.

Le informazioni dell'Ingv sulla scossa di terremoto di stanotte a Velletri.

Dove è stata registrata la scossa di terremoto a Velletri avvertita ai Castelli Romani

Come hanno registrato i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l'evento sismico è stato registrato alle 23.37, con epicentro nelle campagne appena fuori da Velletri, nei pressi di via Caranella e via Vecchia Napoli, ad una profondità di circa 9 chilometri. Quella dei Colli Albani è una zona sismicamente attiva, per questo non è così difficile trovarsi di fronte ad eventi di questo genere, più o meno intensi.

Foto dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ecco dove è stata registrata la scossa.

Il racconto dei residenti: "Tremava tutto"

Nonostante la magnitudo sulla Scala Richter sia stata registrata a 2.4, in molti raccontano di aver visto distinto con certezza il terremoto. "In via dei Laghi abbiamo sentito un boato e poi la scossa di terremoto", dice qualcuno. E non è l'unico a fare riferimento al boato: "Ero sdraiato a vedere la tv quando l'ho sentito: pensavo fosse scoppiato qualcosa", aggiunge un altro ancora.

"Sono della zona dell'Appia sud. Qui l'abbiamo sentita forte, pensavo fosse di magnitudo ancora più alta". Stessa situazione anche in via Appia nord: "Terremoto avvertito con paura. Vedevo la tv e i bicchieri nel mobile hanno iniziato a fare molto rumore". C'è chi dice che il letto ha iniziato a ballare, la poltrone che si muoveva, il divano che tremava. Persino il frigo, racconta un utente, ha iniziato a muoversi.