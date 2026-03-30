Roma, geloso per una foto sui social, accoltella la compagna e le ruba i gioielli che le aveva regalato

Aggredita e ferita dal compagno a Casal Bruciato dopo una lite di gelosia per una foto sui social. Arrestato un 45enne per rapina e lesioni aggravate.

Immagine di repertorio

Prima la lite a causa della gelosia per una foto postata sui social, poi l'aggressione. È quanto accaduto a Casal Bruciato, a Roma, dove un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna. L'uomo l'avrebbe colpita, strappandole di dosso i gioielli che lui stesso le aveva regalato, arrivando anche a ferirla con un coltello.

La lite per una foto sui social, poi l'aggressione

L’allarme è scattato poco dopo le 21, quando al numero di emergenza è arrivata la richiesta di aiuto di una donna che riferiva di essere stata ferita e derubata dal compagno. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti del commissariato Sant’Ippolito, che hanno trovato la vittima in lacrime e con una ferita al braccio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto sarebbe iniziato durante un incontro in un bar, dove l’uomo avrebbe subito iniziato a insultare la compagna, spinto da motivi di gelosia legati a una foto pubblicata sui social dalla donna. La discussione sarebbe poi proseguita all’interno dell’auto della vittima, dove si erano spostati per parlare in privato. Qui la situazione sarebbe degenerata in violenza fisica. L’uomo avrebbe iniziato a colpirla, arrivando a strapparle dal polso e dalle mani alcuni gioielli — tra cui un orologio, due anelli e due bracciali — che lui stesso le aveva regalato in passato.

Il coltello e il tentativo di fuga

Nel corso della lite, la donna ha provato a difendersi mordendo un dito che del compagno, che a quel punto ha estratto un coltello e tentato di colpire la donna. Lei ha cercato di parare i fendenti con le braccia, riportando ferite alla mano.

Nel tentativo di allontanarsi, la vittima è riuscita a scendere dall’auto, ma l’uomo avrebbe cercato di investirla mettendo in moto il veicolo. Successivamente l’avrebbe convinta a risalire, per poi ricominciare a colpirla, fino a quando la donna è riuscita a divincolarsi definitivamente e a chiedere aiuto.

Grazie alla segnalazione immediata e alla nota di ricerca diramata dalla Questura, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’uomo a circa cinquecento metri dal luogo dell’aggressione. Al momento del fermo aveva con sé un coltello e i gioielli sottratti alla compagna. Per il 45enne sono scattate le manette. La Procura ha poi ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto.