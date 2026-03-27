Imbiancata la Ciociaria, neve sui Castelli Romani: lo spettacolo primaverile inaspettato

“Sembra un presepe”, ma siamo quasi ad Aprile. Il calo delle temperature ha portato uno spettacolo inaspettato anche a pochi passi da Roma dove la neve è scesa copiosa.

Filettino, foto da Meteo Lazio.

Una bianca primavera quella arrivata a Roma e nel Lazio. Dopo grandine e pioggia, è stata la neve a scendere sempre più copiosa nel Lazio e nei dintorni di Roma.

Non soltanto le vette più alte: la neve scende anche a bassa quota, come dimostra la nevicata che ieri si è abbattuta su Montelibretti, comune che si trova nella Città Metropolitana di Roma Capitale, a poco più di 230 metri sul livello del mare.

Dalle località più note per i panorami candidi, che stavolta sono tornati fuori stagione, fino ai Castelli Romani. La neve è arrivata all'improvviso, complice anche il brusco e forte calo delle temperature che sta interessando tutti i territori del Lazio. Illusi gli amanti di paesaggi imbiancati e gli appassionati di attività invernali: la primavera è arrivata già da qualche giorno e non è detto che queste condizioni atmosferiche possano durare ancora. Sicuramente, però, potranno portare nel cuore e fra i loro ricordi più belli la giornata di ieri.

Il panorama innevato a Rocca di Papa, dalla pagina Facebook Meteo Lazio.

Imbiancata Filettino: "Sembra un presepe"

Il primo comune a restare sotto uno spesso strato di neve è stato Filettino, che con i suoi 1075 metri è fra i più alti della regione Lazio. Si trova in provincia di Frosinone. Come mostra l'immagine dalla pagina Facebook Meteo Lazio, i boschi intorno mostrano alberi con le foglie ma con una spessa coltre bianca, così come bianchi sono i tetti delle case, che contrastano con il colore della pietra dei muri. "Sembra un presepe", commenta qualcuno. Anche se dal giorno di Natale sono passati quasi quattro mesi.

La neve torna anche nel Viterbese: paesaggio invernale a Soriano nel Cimino

Non soltanto Roma, il Frusinate e l'area della Ciociaria. La neve è tornata anche in altre zone della regione Lazio. Se nella zona del Reatino sembra più facile rischiare di imbattersi in paesaggi simili, anche se non in questo periodo e non nella Bassa Sabina dove, invece, ieri è arrivata la neve, certamente più inaspettato è il panorama tornato nel Viterbese. La faggeta di Soriano nel Cimino, nota per i suoi alberi altissimi e la quiete che trasmettono in qualsiasi stagione, si è vestita di bianco, come mostra la foto scattata in uno dei parcheggi che portano ad accedere al suo interno. Anche questo scenario non si trova ad altitudini elevate, ma appena 700 metri sul livello del mare.