Concertone del Primo Maggio a Roma: metal detector agli ingressi, vietate bevande alcoliche Nonostante il maltempo domani a Roma sono previste migliaia di persone per il Concertone del Primo Maggio a Circo Massimo. Il piano della Questura per l’evento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Sono almeno 100mila le persone attese mercoledì a Roma per il Concertone del Primo Maggio. Uno degli eventi più attesi e partecipati dell'anno, per il quale la Questura ha organizzato un apposito piano sicurezza che prevede la messa in campo di un vasto dispiegamento di forze dell'ordine.

Le regole per l'ingresso a Circo Massimo

Nei pressi del Circo Massimo saranno allestiti varchi d'accesso con metal detector dove gli spettatori saranno controllati prima di entrare nell'area del concerto. Vietato introdurre materiali esplosivi, fuochi d'artificio e fumogeni. Non è possibile portare alcolici e bottiglie di vetro, e nemmeno acquistarli nella zona, mentre zaini e borsoni non devono avere una capienza superiore ai quindici litri. Al fine di avere un maggiore controllo di tutta la zona, l'area del Concertone sarà videosorvegliata.

Potenziato il trasporto pubblico

Per quanto riguarda i trasporti, fa sapere Atac, questi saranno potenziati al fine di garantire la partecipazione al Concertone del Primo Maggio promosso da Cgil, Cisl e Uil. I lavori serali sulla metro A sono spesi, mentre il servizio di tutte le linee sarà prolungato fino all'1.30 di notte. Dalle 21, sulla linea B, sarà chiusa la fermata di Circo Massino. Chiusa al traffico via dei Cerchi, dalla mattina di mercoledì saranno chiuse anche via del Circo Massimo, piazzale Ugo la Malfa, via della Greca, via dell'Ara Massima di Ercole, via delle Terme Deciane, lungotevere Aventino tratto piazza dell'Emporio – via Santa Maria in Cosmedin, via Santa Maria in Cosmedin tra lungotevere Aventino e via della Greca, via di San Gregorio, viale Aventino e la corsia centrale di viale delle Terme di Caracalla. Saranno deviate le linee di bus 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, n716, nMC e nME.