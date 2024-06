video suggerito

Girandola di Michelangelo per San Pietro e Paolo 2024 a Roma, dove vedere i fuochi d'artificio il 29 giugno In occasione della Festività dei Santi Pietro e Paolo, sabato 29 giugno alle ore 21.30, nell'area vicino Castel Sant'Angelo ci sarà lo spettacolo della "Rievocazione Storica della Girandola di Michelangelo". All'interno l'elenco delle strade chiuse e dei bus deviati durante la festa dei patroni di Roma.

A cura di Rosario Federico

La Girandola a piazza del Popolo durante la Festa di San Pietro e Paolo (Foto LaPresse)

Una fontana di scintille luminose che abbraccia Castel Sant'Angelo. Ritorna la "Rievocazione Storica della Girandola di Michelangelo" in occasione della Festività dei Santi Pietro e Paolo, nella serata di sabato 29 giugno alle ore 21.30. Secondo la tradizione, lo spettacolo pirotecnico ebbe origine intorno al XV secolo, da un'idea di Michelangelo Buonarroti per festeggiare i santi fondatori della Chiesa e patroni della città di Roma. Nel 1481 fu realizzato sul Terrazzo dell'Angelo per celebrare il pontificato di papa Sisto IV a formare una girandola che terminava con una fontana di fuochi che zampillava sul monumento.

Lo spettacolo pirotecnico della Girandola di Castel Sant'Angelo

Uno spettacolo studiato nel dettaglio fin dal primo momento in cui è stato ideato. Nel suo progetto Michelangelo Buonarroti prevedeva l'utilizzo di circa cinquemila razzi e si impegnò per dare modo che l'evento risultasse attrattivo per i colori sgargianti dei fuochi e non per il suono delle sue esplosioni attraverso diverse alchimie sui materiali impiegati. Il piano venne poi perfezionato da Giovan Battista Bernini che lavorò sui fiume di luce: più di sessanta e meno di ottanta, così l'occhio umano avrebbe potuto coglierne le sfumature senza confondersi.

Strade chiuse e bus deviati durante la rievocazione storica e i fuochi d'artificio

Per l'occasione, come ogni anno, sono state disposte modifiche alla viabilità, previste strade chiuse e deviazioni e limitazioni per le linee di bus Atac così come si legge sul sito ufficiale di Roma Mobilità. Dalle 19.30 di sabato 29 giugno chiuso al transito veicolare il lungotevere nel tratto compreso tra Ponte Vittorio Emanuele II e Ponte Umberto. Sempre dalle 19,30 deviate le linee 23 – 280 e n3D. I bus percorreranno corso Vittorio Emanuele II, corso Rinascimento, via Zanardelli e lungotevere Marzio saltando due fermate. Da registrare possibili rallentamenti anche per la linea di bus 982.