A Roma caldo insopportabile e bollino rosso: fuga sul litorale, pienone sulle spiagge Oggi, nella giornata della festa di San Pietro e Paolo, santi patroni della Capitale, moltissimi romani hanno scelto di trascorrere la domenica al mare, per scappare alla canicola cittadina.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

A Roma il caldo è insopportabile. L'anticiclone africano ha portato le massime intorno ai 38 gradi e la prossima settimana, la prima di luglio, si preannuncia ancora caldissima. Oggi, nella giornata della festa di San Pietro e Paolo, santi patroni della Capitale, moltissimi romani hanno scelto di trascorrere la domenica al mare, per scappare alla canicola cittadina.

Da Ostia a Castel Porziano, da Capocotta a Fiumicino, ma anche, a Nord, Focene, Fregene, Maccarese, Passoscuro, Ladispoli, Santa Marinella e Santa Severa. Tutte le località marine del litorale sono state letteralmente prese d'assalto con la speranza di trovare un po' di refrigerio.

Come anticipato, purtroppo la prossima settimana sarà ancora all'insegna dell'anticiclone africano. Oggi, domenica 29 giugno, il bollettino delle ondate di caldo del Ministero della Salute prevede bollino rosso a Roma, con le massime intorno ai 37/38 gradi. Alle 8 di mattina, il termometro faceva già segnare 28 gradi. Bollino rosso e caldo torrido anche negli altri capoluoghi di provincia del Lazio: Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina.

Secondo il fondatore del sito IlMeteo.it, Antonio Sanò, "nei prossimi giorni è prevista un'ulteriore pulsazione che farà aumentare le temperature fino a 38-40°C in molte delle nostre città almeno per tutta la prima parte di Luglio". Sanò "conferma la fase meteo climatica anomala in arrivo con valori termici di circa 7-8°C in più rispetto a quanto ci si aspetterebbe in questo periodo. Le previsioni meteorologiche indicano che anche la prossima settimana sarà caratterizzata da un caldo eccezionale in Italia. Questa vastissima area di alta pressione abbraccerà tutta l'Europa, dalla Penisola Iberica, alle Isole Britanniche fino al cuore del continente. Il nostro Paese si troverà proprio nel mezzo di questo campo anticiclonico e, oltre al tanto sole, dovremo fare i conti con temperature da record, anche peggio della famigerata estate del 2003".