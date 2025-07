Iniziano i lavori per 4 nuove fermate della Metro C di Roma: “San Pietro la più profonda e scenografica”

video suggerito

Chiesa Nuova, San Pietro, Ottaviano e Clodio/Mazzini. Sono le quattro nuove fermate della tratta T2 della Metro C. Come anticipato dal blog Odissea Quotidiana, la commissaria straordinaria Maria Lucia Conti ha approvato il progetto definitivo con l'ordinanza 10M del 25 giugno. Dei lavori, commissionati da Roma Metropolitane per conto di Roma Capitale, si occuperà l'azienda Webuild. Il contratto ha un valore complessivo di 2 miliardi di euro.

L'ordinanza prescrive, nello specifico,

"di dare mandato a Roma Metropolitane di ordinare al Contraente generale l’avvio della progettazione esecutiva dei lavori previsti nel progetto definitivo indicato in oggetto e delle conseguenti attività realizzative, stabilendo anche la possibilità, al fine di accelerare l’avvio dei lavori, che l’approvazione del progetto esecutivo possa avvenire per stralci, nel rispetto del progetto definitivo stesso e del limite massimo di spesa complessivo individuato con il relativo Quadro Economico approvati entrambi con la presente Ordinanza".

Le quattro nuove fermate della Metro C di Roma

La nuova tratta passerà sotto il fiume Tevere e collegherà la stazione Venezia con quella di Clodio/Mazzini attraverso quattro nuove fermate: Chiesa Nuova, San Pietro, Ottaviano (con interconnessione alla Linea A) e Clodio/Mazzini.

La stazione di Chiesa Nuova, nel cuore del centro storico di Roma, sarà un'archeostazione pensata per valorizzare il patrimonio storico. Sorgerà nell'omonima piazza, vicino alla Chiesa di Santa Maria in Vallicella e all'Oratorio dei Filippini, un complesso di altissimo valore storico e artistico.

La fermata San Pietro sarà costruita all'interno dei giardini di Castel Sant'Angelo e sarà la più profonda e scenografica della tratta. Raggiungerà, infatti, i 48 metri di profondità. "Dovrà integrarsi con la nuova configurazione urbanistica della piazza e rispettare le strutture monumentali circostanti".

A Ottaviano è previsto il collegamento con la Metro A. A piazzale Clodio, invece, è prevista l'ultima fermata della tratta T2.

Tra le sfide più complesse di questa fase di progettazione e realizzazione c'è il passaggio sotto al fiume Tevere, con gallerie che correranno a circa 25 metri al di sotto del letto del fiume.

A settembre la consegna delle stazioni Porta Metronia e Fori Imperiali della Metro C

L'azienda Webuild è già impegnata nella fase di collaudo della tratta San Giovanni-Colosseo/Fori Imperiali, con le due nuove stazioni, Porta Metronia e Fori Imperiali che saranno consegnate per settembre e che probabilmente saranno inaugurate entro ottobre. L'intera Linea C si estenderà per 26 chilometri con 29 stazioni, di cui 22 già operative, collegando la periferia sud-est con l'area nord-ovest della città.