Sequestrano 2 persone a Roma, la polizia irrompe e li arresta: fra i 4 fermati anche una 16enne armata

Due uomini sono stati rapiti e rinchiusi in una cantina a Torrenova. Le operazioni di polizia dopo la richiesta di riscatto al fratello di uno degli ostaggi. Indagini sul movente.

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Un duplice sequestro di persona a scopo di estorsione è stato risolto martedì 28 aprile dalla polizia in zona di Torrenova a Roma. Nel blitz che ha portato alla liberazione di due uomini sono state arrestate quattro persone armate fra cui una ragazza di 16 anni, trovata in possesso di una pistola che avrebbe tentato di estrarre al momento dell'irruzione degli agenti. Secondo quanto riportato dall'agenzia Lapresse, dietro al sequestro potrebbero esserci motivazioni collegate al giro del narcotraffico nel quartiere di Tor Bella Monaca.

Il sequestro nel pomeriggio di martedì a Ponte Lungo

Martedì pomeriggio, intorno alle 15.10, un uomo armato ha fatto irruzione nell'appartamento di via Veturia, quartiere Ponte Lungo, dove le due vittime condividevano una stanza in affitto. Sotto minaccia della pistola, i due sono stati costretti a uscire e scendere in strada. Ad attenderli un'automobile guidata da una donna, dove sono stati caricati e che li ha portati nella periferia est della Capitale, precisamente in via della Tenuta di Torrenova.

Gli ostaggi sono stati prima picchiati e poi rinchiusi in una cantina al buio. Allora è partita la richiesta di riscatto. I rapitori si sono messi in contatto col fratello di una delle vittime e gli hanno chiesto 4mila euro per il rilascio. L'uomo, però, ha contattato la polizia, che si è messa subito a lavoro.

Il blitz della polizia per liberare i due ostaggi

Sotto la coordinazione del sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia Carlo Villani, gli agenti hanno seguito il fratello dell'ostaggio all'incontro con uno dei rapitori. Il momento pensato dai carcerieri come inizio della trattativa è stato, invece, il primo passo verso il blitz. Individuato il luogo in cui i due uomini erano tenuti prigionieri, gli agenti della Squadra Mobile e del VI Distretto Casilino hanno fatto irruzione.

Un investigatore è riuscito a fermare la minorenne prima che potesse impugnare l’arma, una pistola semiautomatica calibro 7.65 con matricola abrasa. Quattro gli arrestati: Armando Rizzardi, classe 1971, Cristian Rizzardi, nato nel 2006, Alessandro Fitahiana Biagi, classe 2005, e la giovane ragazza di 16 anni. Ancora in corso le indagini sul movente del sequestro. C'è il massimo riserbo sulle ipotesi, ma sembra possibile un collegamento con gli ambienti del traffico di droga e dello spaccio nella zona di via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca.