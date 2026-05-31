Paura a Roma, bimba di 2 anni scompare fra la folla alla Fontana di Trevi: agenti la trovano e la riaffidano ai familiari

Una bimba di 2 anni è scomparsa fra la folla nei pressi della Fontana di Trevi a Roma: dopo attimi di panico, è stata ritrovata dagli agenti e riaffidata ai genitori.

La bimba e i suoi genitori insieme agli agenti che l’hanno aiutata a rintracciare la sua famiglia.

Era in vacanza con i suoi genitori a Roma. Stava osservando le bellezze della città, nella zona della Fontana di Trevi, quando si è ritrovata sola. È quanto accaduto a una bambina di due anni nei giorni scorsi, che si è persa fra la folla. È bastato un attimo e gli occhi della mamma e del papà l'hanno persa di vista fra le persone che ogni giorno si muovono per le vie della città. Mentre loro vivevano attimi di forte apprensione, la piccola è stata notata dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale che l'hanno tranquillizzata e sono riusciti a riaffidarla presto fra le braccia dei genitori.

Cosa è successo: bimba di perde alla Fontana di Trevi fra la folla

I fatti risalgono a qualche giorno fa, alla giornata di venerdì 29 maggio 2026, quando la bimba si trovava nel centro città insieme ai genitori, finché non si è persa. Quando è stata notata dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I gruppo Centro, era disorientata e si trovava fra la folla nei pressi della Fontana di Trevi. Gli agenti stavano svolgendo i loro consueti servizi di vigilanza quando, vedendola, hanno compreso immediatamente che qualcosa non stava andando come avrebbe dovuto. E sono subito intervenuti.

Gli agenti hanno preso in custodia la bambina e le hanno dedicato tutte le attenzioni di cui aveva bisogno per tranquillizzarla. Nel frattempo altri colleghi si sono messi al lavoro per cercare di rintracciare i familiari, facendo scattare le ricerche. Per accelerare i tempi, il personale si è suddiviso: un agente è rimasto accanto alla piccola per assisterla e farla sentire protetta, mentre gli altri hanno avviato le ricerche nelle vie limitrofe e nelle aree circostanti, particolarmente affollate per la presenza di numerosi turisti.

L'abbraccio fra la bimba e i genitori dopo le ricerche

Le operazione sono andate aventi alcune decine di minuti fino a quando, nei pressi di via dell’Umiltà, hanno rintracciato una donna turca di 28 anni in forte stato di agitazione e in lacrime. Poco dopo è stato rintracciato anche un uomo turco di 38 anni: si trattava dei genitori della piccola. Gli agenti hanno poi ricostruito la dinamica della scomparsa, causata probabilmente dalla notevole affluenza di persone presente nell'area.

La bimba, ormai tranquillizzata e in perfette condizioni di salute, è stata quindi riaffidata ai genitori che, commossi, hanno espresso gratitudine agli agenti per la tempestività dell'intervento, la professionalità dimostrata e l'attenzione riservata alla figlia durante tutte le fasi dell'assistenza.