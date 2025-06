video suggerito

Girandola per San Pietro e Paolo 2025 a Roma, dove e a che ora vedere i fuochi d'artificio il 29 giugno La tradizionale rievocazione storica della Girandola di Michelangelo si terrà domenica 29 giugno a partire dalle 21:30 nell'area vicino Castel Sant'Angelo in occasione della Festività dei patroni della città, San Pietro e San Paolo.

A cura di Enza Savarese

Il cielo di Roma torna a illuminarsi sopra Castel Sant'Angelo per lo spettacolo pirotecnico di domenica 29 giugno 2025 quando alle ore 21:30 si potrà assistere alla rievocazione storica della Girandola in occasione della festività dei Patroni di Roma San Pietro e San Paolo.

Come ogni anno i fuochi d'artificio saranno visibili dal Lungotevere Tor di Nona e dai Ponti Vittorio Emanuele II, Sant'Angelo e Umberto I. Per permettere l'organizzazione dell'evento in sicurezza dalle 19:30 di domenica 29 giugno Roma Mobilità ha istituito i necessari divieti e strade chiuse che comporteranno anche la deviazione delle linee bus che transitano di solito in quella zona.

Lo spettacolo pirotecnico della Girandola di Castel Sant'Angelo

Una tradizione quella della Girandola che va avanti dal 1481 quando fu realizzato il Terrazzo dell'Angelo in occasione dell'inizio pontificato di Papa Sisto IV. Fu il nuovo pontefice a commissionare la progettazione delle macchine per lo spettacolo pirotecnico, tradizione vuole che il primo progetto fosse stato ideato da Michelangelo Buonarroti e poi perfezionato da Giovan Battista Bernini. Dopo uno stop alla fine dell'Ottocento quando il timore di danneggiare gli ambienti del Terrazzo hanno avuto la meglio, la tradizione romana è tornata dal 2008 con la rievocazione ideata e progettata dall'architetto Giuseppe Passeri.

Nella sua versione moderna, lo spettacolo pirotecnico della durata di venti minuti è organizzato dall'istituto Pantheon e Castel Sant'Angelo alla guida Luca Mercuri con l'ausilio dell'Assessorato ai Grandi Eventi di Roma Capitale. I fuochi meticolosamente posizionati verranno accesi alle 21.30, un fiume di luce che per venti minuti ammalierà residenti e turisti posizionati nelle apposite zone attorno al castello.

Strade chiuse e bus deviati durante la rievocazione storica e i fuochi d'artificio

Per permettere che l'evento si svolga in sicurezza Roma Mobilità ha delimitato le strade attorno a Castel Sant'Angelo. I divieti e le strade chiuse inizieranno dalle 19.30. I bus di linea verrano quindi deviati fino a fine servizio. Nello specifico gli autobus interessati dalle deviazioni sono i seguenti:

23

30

34

40

46

62

64

98

115

190F

280

870

881

916F