video suggerito

La scaletta del concerto di Calcutta a Roma: l’ordine delle canzoni Domenica 30 giugno, alle 21.45, a Roma il live di Calcutta al Rock in Roma 2024. All’interno la probabile scaletta del concerto all’Ippodromo delle Capannelle. Molti i brani dal suo ultimo album “Relax”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palco del Rock in Roma (Foto Archivio)

Continua la stagione estiva del Rock in Roma 2024 all'Ippodromo delle Capannelle con il live di Calcutta. L'appuntamento è per la serata di domenica 30 giugno alle ore 21,45 nella tappa del suo Relax tour estivo con tanti brani provenienti dal suo nuovo album in scaletta. I cancelli dell'Ippodromo apriranno alle ore 17.00. Calcutta, pseudonimo di Edoardo d'Erme, è un cantautore italiano che ha accompagnato, e in parte segnato, l'enorme cambiamento che la musica indipendente italiana ha vissuto negli ultimi anni. Per una generazione, Calcutta è diventato, con quattro album, un classico contemporaneo, una serie di canzoni e soprattutto una serie di espressioni diventate di proprietà comune, dalla Tachipirina 500 che se ne prendi due diventa mille, alla svastica fatta al centro di Bologna solo per litigare, per finire con la "Guerra persa". È riuscito a segnare l'immaginario di una parte d'Italia che ama la musica, un successo confermato anche dal suo ultimo album "Relax", uscito dopo un periodo di lunga attesa. Tra le prossime date del tour gli appuntamenti a Lucca l'11 luglio e Milano il 17 luglio.

La scaletta del concerto di Calcutta al Rock in Roma

Non sono ancora stati annunciati ospiti che canteranno sul palco con Calcutta durante l'esibizione all'Ippodromo delle Capannelle. Tra i brani presenti durante il live a Roma non mancheranno: "Due Minuti", "Orgasmo", "Giro con Te" e grandi classici come "Paracetamolo" e "Pesto". Ecco quindi la probabile scaletta della tappa di Roma del tour estivo 2024 Relax di Calcutta.

Coro

Due minuti

Cosa mi manchi a fare

Controtempo

Orgasmo

Milano

Limonata

Kiwi

Loneliness

Giro con te

Hubner

Ghiaccioli

Intermezzo 3

Le barche (Acustica al piano)

Oroscopo (Acustica al piano)

Sorriso (Milano Dateo)

Gaetano

Preoccuparmi

Frosinone

Del Verde

SSD

Allegria

Paracetamolo

Pesto

Tutti