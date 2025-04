La scaletta del concerto di Jovanotti a Roma: l’ordine delle canzoni al Palazzo dello Sport

video suggerito

A cura di Enza Savarese

Jovanotti torna nella Capitale. Oggi, martedì 22 aprile 2025 arriva la prima data al Palazzo dello Sport di Roma. Il primo di dieci live che vedrà la città eterna location della musica del cantante romano. Tra canzoni nuove e vecchi inediti intramontabili, vediamo quale sarà la scaletta del cantante per le date romane tanto attese e già sold out. Il cantante non ha annullato i suoi concerti a Roma dopo la notizia della morte del Papa, ma a lui a dedicato un post su Instagram.

Quello di stasera, martedì 22 aprile è solo il primo live che il cantante farà al Palazzo dello Sport. Alla data di stasera, già sold out ne seguiranno altre nove. Le prossime date al Palazzetto dello Sport saranno il 23, 25, 27, 28 e 29 aprile per poi proseguire il primo, 2, 27 e 28 maggio. Al momento le uniche date romane a non essere esaurite sono quelle del 27 e 28 maggio, che il cantante ha da poco annunciato proprio in seguito al sold out delle precedenti. Dopo le dieci tappe romane, Jovanotti si sposterà a Milano per continuare il tour nei palazzetti.

La scaletta con le canzoni del concerto di Jovanotti a Roma

Quello di oggi, martedì 22 aprile 2025 è solo il primo di dieci live che Jovanotti farà nel Palazzo dello Sport di Roma. Il concerto inizierà questa sera alle ore 21.00, in molti sono già davanti alla struttura per sperare di raggiungere la prima fila. Sul palco il cantante romano proporrà una selezione dei suoi brani, dagli ultimi singoli alle canzoni più classiche tanto care ai suoi fan. La scaletta, che potrebbe sempre essere soggetta a variazioni tra un live e l'altro è la seguente:

Montecristo;

L’ombelico del mondo;

Mezzogiorno;

101;

Mi fido di te;

Una tribù che balla;

Megamix;

Come musica;

Io ti cercherò;

I love you baby;

A te;

Gli immortali;

Punto;

Le tasche piene di sassi;

Ragazza magica;

Ricordati di vivere;

Un raggio di sole;

L’estate addosso;

Coraggio;

Il corpo umano;

Serenata rap;

Ragazzo fortunato.