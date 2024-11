video suggerito

Testo, significato e video di Montecristo, la riscoperta di Jovanotti dopo l'incidente nella nuova canzone Jovanotti è ritornato con un nuovo singolo a 16 mesi di distanza dall'incidente a Santo Domingo in bicicletta, dal titolo Montecristo. Qui il testo, il video e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Jovanotti, frame del video ufficiale di Montecristo

A 16 mesi di distanza dall'incidente che lo ha coinvolto a Santo Domingo, con la frattura della clavicola e del femore, nelle scorse ore Jovanotti è ritornato con un nuovo singolo dal titolo Montecristo. Si tratta, come anticipato dall'autore su Instagram, del primo capitolo di un nuovo viaggio musicale, che verrà pubblicato il 31 gennaio 2025: il suo sedicesimo album in studio. Un progetto che accompagnerà anche il PalaJova, il tour nei palazzetti che comincerà il prossimo 4 marzo, con 35 date che si concluderanno all'Arena di Verona il prossimo 19 maggio. Ad accompagnare il nuovo singolo, anche il video ufficiale, diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts, girato al Lido di Staranzano in Friuli Venezia Giulia. Il brano nasce, come raccontato Jovanotti nell'intervista al Corriere della Sera, durante la prima convalescenza: "Ascoltavo l’audiolibro del Conte di Montecristo di Dumas con la voce di Andrea Giordana e mi sono identificato con il protagonista: un giovane tradito, che perde tutto, l’amore della sua vita, il suo ruolo nella società, e si ritrova da solo in una cella da dove inizia il suo percorso di rinascita. Scrivere è un modo per elaborare quello che vivo". Qui il testo, il video e il significato di Montecristo.

Il testo di Montecristo, la nuova canzone di Jovanotti

Una sirena mi ha tagliato la strada

Per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi

Con occhi nuovi

Una sirena che sbatteva la coda

Alzando schizzi d’acqua alti come grattacieli

Come grattacieli

E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola

Mettendo molte vite dentro una vita sola

Senza destinazione come un freak o come un matto

Sapendo che ogni passo ed ogni trick

È per onorare un patto che ho fatto

Un giorno dell’estate del ‘76

Quando dissi a me stesso “Ehi

Diventa quello che sei

Non come vogliono loro

Se trovi la tua voce sarà un piacere

Anche cantare in coro

Anche cantare in coro”

Tu sei i miei giorni e le mie notti

Sei nei miei slanci e nei miei rimorsi

Sei la pena che mi incatena

Quando mi manchi

E anche quando sei con me

Mi manchi

Mi manchi

Il conte si vendicherà

Come succede sa sempre

Nel libro di Dumas

Alexandre Dumas

Cambiando molte volte la mia identità

Per mantenere fede alla mia dignità

Quello che un uomo

Quello che un uomo ha

Quello che un uomo sarà

Mi hanno portato via la cosa

A cui io più tenevo

L’amore di una donna che era luce

Nel suo cielo splendevo

Così ho deciso di seguire

Anche io la via del gatto

Che ha nove vite e un solo cuore

E un patto che ho fatto

Un giorno dell’estate del ‘76

Quando dissi a me stesso

Ehi, diventa quello che sei

Non come vogliono loro

Se trovi la tua voce sarà un piacere

Anche cantare in coro

Anche cantare in coro

Sei nei miei giorni e nelle mie notti

Sei nei miei slanci e nei miei rimorsi

Sei la pena che mi incatena

Quando mi manchi

E anche quando sei con me

Mi manchi

Mi manchi

Scrivo nella nebbia

Scavo nella sabbia

Tunnel nella rabbia

Scappo dalla gabbia

D’oro e di diamanti

Brillano nel buio dei tuoi occhi

Brillano nel buio dei tuoi occhi

Tu sei la luna dai denti bianchi

L’arcobaleno dei tuoi fianchi

Sei la pena che mi incatena

Quando mi manchi

E anche quando sei con me

Mi manchi

Mi manchi

Mi manchi

Mi manchi

Il video ufficiale di Montecristo

Il video ufficiale di Montecristo è diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts ed è stato girato al Lido di Staranzano in Friuli Venezia Giulia. Nel cortometraggio, Jovanotti viene accompagnato da cavalli sulla battigia, mentre un gruppo di ballerini inscena una coreografia. Gli abiti indossati dai ballerini fanno pensare a una dimensione tribale del viaggio, che però alterna anche una sfida di scherma dello stesso autore con la propria ombra. Un viaggio di riscoperta, di avventura che però si alterna con la desolazione attorno, un ossimoro su cui verte la canzone.

Il significato della nuova canzone di Jovanotti

Montecristo è il nuovo singolo di Lorenzo Jovanotti ed è stato prodotto da Dardust: il brano apre il nuovo album in studio, il 16° dell'autore, che verrà pubblicato il prossimo 31 gennaio. La produzione di Dardust gioca con l'elettronica reggaeton, senza perdere però l'arrangiamento orchestrale che da sempre contraddistingue il suono di Jovanotti. Come racconta Jovanotti, il brano nasce durante la prima convalescenza (dopo l'operazione a Santo Domingo) in cui l'autore leggeva Il Conte di Montecristo dello scrittore francese Alexandre Dumas. L'allontanamento forzato dalla società diventa anche un elemento di riscoperta, che si può scorgere fin dall'intro del brano, quando canta: "Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi". Segue una riflessione su ciò che ha caratterizzato la sua carriera, un momento di apertura che gli ha permesso di mettere "molte vite dentro una sola" e piuttosto che arrendersi a ciò che "vogliono loro", la musica ha dato una voce al cantante. Una voce che è cambiata negli anni, così come "sono cambiate le sue identità": il concetto di libertà si impadronisce anche degli ultimi versi. Infatti, dopo aver cantato "Mi hanno portato via la cosa a cui io più tenevo", nella parte finale Jovanotti suggella tutto con "Anche quando ci sei, mi manchi": una metafora che potrebbe indicare la voglia di scoperta di sé stessi e del mondo circostante. Un aspetto che negli ultimi 16 mesi è venuto a decadere, dopo l'incidente in bici a Santo Domingo, che lo ha costretto per mesi all'utilizzo delle stampelle.