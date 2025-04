video suggerito

Testo e significato di Non ci credo più, la canzone di Diodato contro chi è indifferente ai problemi del mondo Diodato ha presentato in anteprima a Propaganda Live la sua nuova canzone Non ci credo più, un brano contro l'indifferenza nei confronti delle storture della società. Qui testo e significato della canzone.

A cura di Francesco Raiola

Diodato – foto di Alessandro Treves

Diodato ha presentato in anteprima a Propaganda live il suo nuovo singolo Non ci credo più – uscirà ufficialmente il prossimo 25 aprile – che arriva a sei mesi dall'uscita dell'ultimo singolo Un atto di rivoluzione che continua un percorso sempre più conscious del cantautore, artefice, tra l'altro, anche del Primo maggio di Taranto, che anche quest'anno porterà nella città pugliese tantissimi artisti, lavoratori e istanze sociali, come ormai fa da anni. E questa nuova canzone ben si iscrive nel catalogo più di lotta dell'ex vincitore del Festival di Sanremo.

Il testo di Non ci credo più

Non ci credo più, non ci credo più

non ci credo, non ci credo più

A chi mi dice devi aver paura

A chi mi dice è nella tua natura

A chi mi dice nella notte scura

devi stare a casa che la gente è buia

A chi mi dice nel cielo

È scritto tutto il vangelo

A chi mi dice che il futuro è incerto

solo se ti batti per il tuo pensiero

Uh

Non ci credo più, non ci credo più

Non ci credo più, non ci credo più

Uh

Non ci credo più.

non ci credo, non ci credo più

A chi mi dice che è una guerra santa

A chi mi dice che è una guerra giusta

A chi mi dice che la guerra è guerra

E allora vale tutto, tutti giù per terra

A chi mi dice che al di là di un confine

sarò per sempre straniero

e se vuoi stare coi giusti

non devi pensare e seguire il sentiero

Uh

Non ci credo più, non ci credo più

Uh

Non ci credo più, non ci credo più

Uh

Non ci credo più,

non ci credo, non ci credo più

Figli sbattuti dal vento

bruciati dal sole che arriva quaggiù

E passa dentro le crepe di chi ancora spera in qualcosa di più

Siamo tutti nel vortice, siamo questa tempesta

Siamo il buio e la luce chi mi dice guarda

che non siamo niente

Non ci credo più

Io non ci credo

A chi mi dice che non serve a niente,

A chi mi dice che non può cambiare.

A chi mi dice che c'è solo gente troppo disillusa, troppo indifferente.

A chi mi dice è solo un'utopia

e mi vorrebbe zitto e a casa mia

A chi mi dice è inutile gridare ma il silenzio è loro

E io non ci credo più

Il significato di Non ci credo più

Non ci credo più è un grido contro il muro di gomma che sempre più caratterizza la società, contro chi vuole anestetizzare testa e cuore rispetto ai problemi del mondo, alle guerre, alla sofferenza, a chi pratica un individualismo spinto per non guardare il male della contemporaneità. E Diodato usa la sua voce e la sua penna per cantare contro l'indifferenza: "Io non ci credo a chi mi dice che non serve a niente, a chi mi dice che non può cambiare. A chi mi dice che c'è solo gente troppo disillusa, troppo indifferente. A chi mi dice è solo un'utopia e mi vorrebbe zitto e a casa mia. A chi mi dice è inutile gridare ma il silenzio è loro e io non ci credo più".