Perché tutti stanno parlando del video di I Know? di Travis Scott con Emily Ratajkowski È stato pubblicato da 24 ore il video ufficiale di I Know?, il singolo di Travis Scott contenuto in Utopia. All'interno anche la modella statunitense Emily Ratajkowsky.

A cura di Vincenzo Nasto

Travis Scott ed Emily Ratajkowski, frame video ufficiale I Know

Pubblicato poche ore fa su YouTube, il video ufficiale di I Know? di Travis Scott ha raccolto oltre 3 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ad aumentare le attenzioni riguardo al videoclip, diretto dal rapper in collaborazione con Dave Meyers, anche la presenza di due modelle come Emily Ratajkowski e Anok Yai. La prima, protagonista principale nel video, appare come la donna desiderata dall'autore di Utopia, da cui deriva il singolo. Un rapporto che intravede solo nelle fasi finali del girato la presenza di Anok Yai, quasi a dividere l'interesse tra Scott e Ratajkowski. Ma ad aumentare quello del pubblico italiano nei confronti del video, c'è un fotogramma in cui la modella fuma un blunt mentre indossa una divisa da gioco dell'Inter 2018/2019. Non è il primo riferimento calcistico a cui viene associata Emily Ratajkowski, che solo qualche anno fa era stata tra le protagoniste ad indossare le maglie con il nuovo stemma della Juventus, durante la serata inaugurale.

Nel frattempo, la modella negli anni era arrivata anche ad altre squadre di calcio italiane. Era apparsa con la maglia del Napoli nell'aprile 2023, quando in una storia Instagram, si era mostrata in sella a una moto, indossando il casco, e con indosso una divisa senza maniche. Nella didascalia aveva scritto in inglese: "Ho cambiato la maglia per guardare il Napoli". Tutto ciò era avvenuto poche ore prima della partita di Champions League contro il Milan nella passata stagione. Ma Napoli e Juventus non sono le uniche squadre della Serie A, visto che oggi si aggiunge anche l'Inter che ha invitato Emily Ratajkowsky allo stadio, permettendole di indossare una maglietta con il 10 dietro la schiena. Nel 2018 era accaduto con la Roma: sul suo profilo Instagram, infatti, era apparsa una foto con una maglia della Roma personalizzata, con il numero 10 di Francesco Totti dietro la schiena e con il suo cognome sostituito dal nome dell'account Instagram "Emrata".

I Know, come tutto il progetto Utopia, ha un rapporto privilegiato con l'Italia e con il pubblico italiano. Infatti, solo lo scorso 7 agosto, a 10 giorni dall'uscita ufficiale del progetto, pubblicato il 28 luglio, Travis Scott decise di presentare Utopia in anteprima mondiale in Italia, occupando il Circo Massimo. Un'occasione imperdibile per i fan italiani del rap internazionale, che avevano visto sul palco anche Kanye West, accorso a Roma dopo aver passato alcune settimane tra Venezia e Firenze, per registrare con Ty Dolla $ign il nuovo disco Vultures. Proprio in quell'occasione, Travis Scott aveva ribadito: "Non esiste Utopia senza Kanye West, non esiste Travis Scott senza Kanye West, non esiste Roma senza Kanye West".