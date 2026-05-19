“Federica Abbate si sposa”, ma è il lancio del suo singolo: nel video coinvolti Francesco Monte e Sal Da Vinci

Federica Abbate, autrice della canzone Per sempre sì che ha vinto Sanremo 2026, lancia il suo nuovo singolo dal titolo Superman. La cantautrice, però, ha architettato un sapiente piano per incuriosire i fan, coinvolgendo anche Sal Da Vinci e Francesco Monte.

Il profilo di Federica Abbate, una delle cantautrici più note nel panorama musicale italiano nonché autrice di numerose canzoni di successo, in queste settimane è più attivo che mai e, infatti, i post pubblicati sono il preludio di una notizia che la riguarda in prima persona. Il prossimo 29 maggio uscirà il suo nuovo singolo dal titolo Superman, e per lanciarlo sono stati chiamati a rapporto Sal Da Vinci, per il quale ha scritto Per sempre sì, la canzone che l'ha portato alla vittoria di Sanremo, ma anche Francesco Monte.

Gli indizi sul possibile matrimonio

Il tutto è iniziato una settimana fa, con la foto di un anello pubblicata sul suo profilo a corredo della quale scrive "Ho detto sì", la tipica frase che si dice per annunciare le nozze imminenti. Il post è stato riempito di commenti con tanto di auguri da parte di artisti che in questi anni con lei hanno collaborato. Messaggi da Arisa, Emma, Rose Villain, Elisa. Tra i nomi compare anche quello di Sarah Toscano e, infatti, l'ex vincitrice di Amici è protagonista di un post pubblicato pochi giorni dopo, in cui appare anche Clara e la stessa Federica Abbate. Le tre indossano boa, corpetti e vestaglie in seta, sullo sfondo palloncini e una parete color argento, la caption recita: "Qualcuno ha detto addio al nubilato?". Insomma, di dettagli che avvalorano la notizia di un possibile matrimonio della cantautrice ce ne sarebbero abbastanza, ma è l'ultimo post pubblicato da Federica Abbate che, però, fa sorgere il dubbio che si sia trattato di un'operazione di marketing.

In foto Sarah Toscano, Clara e Federica Abbate

Il video con Sal Da Vinci e Francesco Monte

L'ultimo video, infatti, vede Federica Abbate in compagnia di Francesco Monte, entrambi vestiti come due sposi, il cui matrimonio non poteva che essere celebrato da Sal Da Vinci. Il cantante, con tanto di libretto tra le mani e fascia istituzionale, pronuncia le frasi che compongono il ritornello della canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2026, accompagnata dall'iconico gesto della mano. Nel breve video si vede la cantautrice che guarda negli occhi Monte, poi scuote la testa e va via. Il singolo, come si evince dalla descrizione, si chiama Superman e uscirà il prossimo 29 maggio. Si tratta, a quanto pare, di una canzone che racconta la costruzione del rapporto più difficile, ma allo stesso tempo più duraturo, quello con sé stessi.