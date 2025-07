video suggerito

La scaletta del concerto 2025 di Lazza allo Stadio San Siro: l'ordine delle canzoni a Milano Lazza si esibirà in concerto stasera 9 luglio, per la prima volta, allo Stadio San Siro di Milano: in scaletta previste canzoni come 100 messaggi, Cenere, Ferrari RMX, Chiagne, G63 e Panico.

A cura di Redazione Music

Lazza

Stasera, 9 luglio 2025, Lazza si esibirà per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, nel suo primo giro negli stadi: il rapper si è esibito già con la data zero, lo scorso 5 luglio, allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Per il rapper è la prima volta in una location del genere, anche lui, insomma, si mette alla prova con uno stadio, con uno spettacolo completamente diverso, per esempio, dai palazzetti, che nella nota stampa viene descritto com un "imponente passo nella carriera dell’artista consacrandolo definitivamente nell’Olimpo della musica live italiana" dopo il sold out del suo Locura Tour 2015. Da milanese, ovviamente, il San Siro per Lazza è un posto speciale, per questo lo aveva lanciato scrivendo "finalmente a casa".

La scaletta del concerto di Lazza allo stadio San Siro di Milano il 9 luglio

Lazza è uno dei rapper italiani più noti e ascoltati di questi ultimi anni, approdato al festival di Sanremo con l'album più ascoltato dell'anno, il cantante ha conquistato il palco dell'Ariston con Cenere, che è stato, però uno dei mattoni di un percorso che lo vede protagonista da anni. Probabilmente è uno dei rapper più poliedrici, e lo dimostrerà anche in questo concerto, visto che da pianista ha riservato un pezzo di scaletta proprio allo strumento, con un piano set composto da quattro canzoni. A partire dalle 20.30, orario di inizio dello show nella cosiddetta Scala del calcio, Lazza si esibirà, stando anche a quanto visto nella data zero, in canzoni come Re Mida, Zonda, G63, 100 messaggi e alcune cover che potrebbero svelare pure alcuni ospiti, tra cui potrebbero esserci Sfera Ebbasta, Anna e Geolier, oltre a Tony Boy. Ecco la probabile scaletta del concerto di Lazza al San Siro di Milano:

Set 1

ZERI IN PIÚ (LOCURA)

ABITUDINE

Molotov

Zonda

Re Mida

CASANOVA

CERTE COSE

Mezze verità

Panico

VERDI NEI VIOLA

Mob (Instrumental)

Piano Set

OuverFOURe Senza rumore BUIO DAVANTI Morto mai

Set 2

J BBE (cover di ANNA) Step (cover di Tony Boy cover) FENTANYL -3 (PERDERE IL VOLO) Piove G63 (cover di Sfera Ebbasta) HOT Ghetto superstar Chiagne (cover di Geolier) Gucci Ski Mask Cenere CANZONE D'ODIO Uscito di galera 100 MESSAGGI DOLCEVITA Ferrari RMX (James Hype cover)