Ringo Starr, testo e significato della canzone dei Pinguini tattici nucleari cantata a Sanremo I pinguini tattici nucleari saranno ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo 2022. Dalla nave Costa Toscana si esibiranno cantando “Ringo Starr”, la canzone che gli ha regalato il terzo posto in classifica a Sanremo2020. Ecco il testo, il significato e il video di “Ringo Starr”.

A cura di Ilaria Costabile

I Pinguini tattici nucleari saranno ospiti durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2022. Il gruppo si esibirà dalla nave Costa Toscana, dove Orietta Berti e Fabio Rovazzi, ogni sera accolgono nuovi artisti. I Pinguini Tattici nucleari cantano la canzone "Ringo Starr", brano classificato terzo al Festival di Sanremo 2020. Si tratta di una canzone leggera che parla d'amore, ma in modo assolutamente originale e insolito. Il riferimento all'ex beatle è chiaro fin dal titolo. Ecco il testo, la canzone e il video di Ringo Starr.

Il testo di "Ringo Starr"

A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene

Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene

Gli amici ormai si sposano alla mia età ed io mi incazzo se non indovino all’eredità

Forse dovrei partire, andarmene via di qua, e cambiare la mia vita in toto tipo andando in Africa

Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più

Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

Uooh oooh

Tu eri Robin poi hai trovato me, pensavi che fossi il tuo Batman ma ero solo il tuo Ted eh eh

E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me fingo,

Che i migliori alla fine se ne vanno sempre e che cosa rimane? Ringo.

Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più

Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

Uooh oooh

Ringo, Ringo, Ringo, Ringo

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più

Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)

Uooh oooh

Il significato di Ringo Starr, di cosa parla la canzone

La band più giovane in gara a Sanremo 2020 porta un brano leggero e brioso, nel quale si parla d'amore, ma il modo in cui ci si avvicina a questo sentimento è decisamente innovativo e divertente. In "Ringo Starr" si leggono riferimenti alla contemporaneità, i richiami ad una generazione nata e cresciuta con le serie televisive (il riferimento a How I Met your Mother è lampante), perennemente condizionata dal tempo che passa, che chiede conferme e traguardi, ma questi eterni ragazzi aggrappati ad un'eterna gioventù non vogliono pensare. La musica, il ballo sono antidoti per curare un male che attanaglia i giovani d'oggi, caricati dalla voglia di emergere e fare qualcosa in più, che si crogiolano nell'insicurezza. Ed è un omaggio al batterista dei Beatles, figura che ha saputo imporsi pur restando in disparte: "Ringo ha lasciato un segno: ha fatto parte della band più importante della storia dell’uomo e della musica, restando in disparte (…). Se andiamo a vedere la storia della musica, Ringo ha apportato modifiche non indifferenti alla batteria che, ancora oggi, tutti applicano" come hanno dichiarato a Rolling Stone.

Il vero nome di Ringo Starr è Richard Starkey

È Richard Starkey jr il vero nome di Ringo Starr, ex Beatle famoso in tutto il mondo. L'esigenza di ricorrere a un nome d'arte arriva nel 1960 quando il musicista entra a far parte della band Roy Storm and the Hurricanes, la più famosa band maschile di Liverpool. La prima parte del nome trae ispirazione dalla passione per gli anelli (Ring "anello", quindi Ringo) mentre Starr viene scelto per migliorare l'assonanza con il nome.