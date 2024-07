La scaletta del concerto dei Sum41 agli I-Days di Milano: l’ordine delle canzoni

video suggerito

I Sum 41 saranno protagonisti, assieme ad Avril Lavigne del concerto agli I-Days del 9 luglio: ecco la probabile scaletta del live della band di The Hell Song, Fat Lip e Still Waiting.

A cura di Redazione Music

Sum 41 (ph Harris/Invision/AP)

Questa sera, martedì 9 luglio i Sum 41 saranno protagonisti del concerto da headliner agli I-Days, sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura per un doppio show all’insegna del pop punk di cui sono tra gli esponenti più amati. Qualche mese fa la band ha annunciato lo scioglimento e questo di Milano avrebbe dovuto essere il loro ultimo concerto in Italia, ma nelle scorse settimane hanno deciso di prolungare e terranno altri due concerti del “Tour of the Setting Sum”, sabato 16 novembre 2024 all’Unipol Arena di Bologna e domenica 17 novembre 2024 al Palazzo Dello Sport di Roma. La band ha pubblicato il doppio album "Heaven :x: Hell" ("Heaven è composto da 10 tracce di pop punk ringhioso e ad alta energia, mentre Hell è costituito da dieci inni heavy metal conditi da assoli brucia-frequenze, riff devastanti e ganci che fanno saltare i pugni"), anticipato a settembre dal singolo "Landmines". La band sarà sul palco nella formazione che prevede Deryck Whibley, Dave Baksh, Jason McCaslin, Tom Thacker, Frank Zummo che saluteranno il pubblico dopo 27 anni di carriera.

La scaletta del concerto dei Sum 41 a Milano

"Non vediamo l'ora di mettere in scena il miglior spettacolo della nostra vita e di andarcene alla grande" ha detto Deryck Whibley commentando gli ultimi concerti della loro carriera. Una carriera lunga che li ha visti nominati ai Grammy, con oltre 15 milioni di dischi venduti e canzoni simbolo come “Fat Lip”, “In Too Deep”, “Still Waiting”, “The Hell Song” che dovrebbero far parte anche della scaletta di questo concerto a Milano. Stando a quello che hanno suonato negli ultimi live, una probabile scaletta potrebbe essere questa:

Motivation (88 outro)

The Hell Song

Over My Head (Better Off Dead)

Underclass Hero

Walking Disaster

Screaming Bloody Murder

We're All to Blame

Makes No Difference

Landmines

My Direction / No Brains / All Messed Up

Drum Solo

Preparasi a salire

Rise Up

We Will Rock You (Queen cover)

In Too Deep

Fat Lip

Still Waiting

So Long Goodbye