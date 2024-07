video suggerito

La scaletta del concerto dei Black Eyed Peas a Milano: l’ordine delle canzoni Questa sera, martedì 16 luglio 2024, i Black Eyed Peas arrivano a Fiera Milano Area Concerti, per l’unico concerto italiano del 2024 nella rassegna Fiera Milano Live. Qui la scaletta dei brani con cui si potrebbero esibire. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Black Eyed Peas, 2024

Stasera, martedì 16 luglio 2024, i Black Eyed Peas ritornano in concerto in Italia, esattamente a Fiera Milano Area Concerti, nella rassegna Fiera Milano Live. I tre componenti rimasti, dopo l'addio di Fergie, solo un anno fa erano saliti sul palco del Festival di Sanremo 2023 come superospiti della rassegna. Il viaggio del gruppo, autore di hit come I Gotta Feeling o Pump It, ma anche Let's Get It Started, continuerà nei prossimi giorni in Spagna, passando da Castellon a Malaga, fino ad Alicante, prima di ritonrare in Canada il 1° agosto. Dopo esser diventato il secondo gruppo più venduti di tutti i tempi per brani scaricati nei primi anni '10 del 2000, negli ultimi anni, i tre componenti rimasti della band hanno collaborato con autori come Shakira e David Guetta per Don't you worry, ma anche Anitta ed El Alfa per Simply The Best e Bailar contigo con Daddy Yankee nel 2023. Per accedere alla rassegna sarà necessario acquistare il biglietto su Ticketone o sul sito Vivo Concerti, che vi indirizzerà alle altre modalità d'acquisto. Qui i brani con cui si potrebbero esibire i Black Eyed Peas a Rho, già visti nelle loro scalette precedenti del tour 2024.

La scaletta del concerto dei Black Eyed Peas a Milano

Questa sera, martedì 16 luglio, i Black Eyed Peas nella formazione composta da Will.i.am, Apl.de.Ap e Taboo si esibiranno a Fiera Milano Area Concerti, per la rassegna Fiera Milano Live. Sul palco, la band accompagnerà i fan in un viaggio nei loro ultimi 30 anni di musica, da Let's Get It Started a Pump It, passando anche per brani più recenti, come Ritmo, colonna sonora del film Bad Boy for Life. Qui i brani con cui si potrebbero esibire i Black Eyed Peas a Rho, già visti nelle loro scalette precedenti del tour 2024.

Let's Get It Started

Boom Boom Pow

RITMO (Bad Boys for Life)

MAMACITA

Pump It

Simply The Best

Smells Like Funk

IN THE AIR

2 Proud / MABUTI / Bebot

This Is Love

#thatPower

Scream & Shout

Don't you worry

Don't Stop the Party

The Time (Dirty Bit)

Where Is the Love?

Bailar Contigo

I Gotta Feeling

Meet Me Halfway