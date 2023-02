Perché Fergie ha lasciato i Black Eyed Peas, al suo posto J. Rey Soul Fergie è stata la voce femminile dei Black Eyed Peas dal 2002 al 2017. Ha abbandonato il gruppo per dedicarsi al marito e al figlio nato nel 2013. Dopo di lei è subentrata la cantante J.Rey Soul.

A cura di Cristina Somma

Will.i.am e Fergie dei Black Eyed Peas, 2015 (Ph by Mark Davis/Getty Images for Coachella)

Fergie è stata la voce femminile dei Black Eyed Peas, ospiti a Sanremo 2023, dal 2002 al 2017. Entra a far parte della band invitata da Will.i.am, dopo aver risolto dei problemi di tossicodipendenza, per collaborare alla realizzazione della canzone Shut Up. Il feeling artistico tra i due, dopo quel featuring, è così forte che decidono di continuare il sodalizio artistico e la cantante, il cui vero nome è Stacy Ann Ferguson, sceglie come pseudonimo Fergie. Il suo contributo consente ai Black Eyed Peas di raggiungere le vette delle classifiche mondiali con il loro singolo "Where is the Love?", diventata subito una hit. Nel 2006 comincia a pubblicare dei lavori da solista e riappare con i Black Eyed Peas nel 2009, quando tornano con il loro quinto album The E.N.D.

Resta con loro fino al 2013, poi pubblica alcuni album da solista e nel 2017 Will.i.am rivela l'abbandono di Fergie dalla formazione che ritorna a tre elementi. I motivi si scopriranno tre anni dopo, pare volesse stare più vicina al marito e al figlio nato proprio nel 2013. Al suo posto, quindi, nel 2019 subentra la cantante filippina J.Rey Soul che dal 2020 in poi collabora stabilmente con la band.

Will.I.Am, Fergie, Taboo e Apl.de.ap, Las Vegas, 2011. (Ph. by Christopher Polk/Getty Images for Clear Channel)

Perché Fergie è uscita dai Black Eyed Peas: i motivi dell'addio

L'ufficialità della notizia è arrivata il 1 giugno del 2017 quando sul magazine E! vengono pubblicate dichiarazioni inedite di Will.i.am e di un'altra fonte che confermano l'uscita dal gruppo di Fergie. Pare che la cantante non collaborasse più alla realizzazione di brani con il gruppo già da circa cinque anni e abbia provato a uscirne gradualmente. L'ultima apparizione di Fergie con la band pare risalga al Coachella 2015. In quegli anni Fergie stava lavorando da solista e pare si volesse concentrare principalmente su quello. Non ha fornito altre spiegazioni alla stampa.

Black Eyed Peas (Ph. by Astrid Stawiarz/Getty Images)

"Fin dagli inizi dei Black Eyed Peas – disse Will.i.am in un'intervista in occasione della finale della Uefa Champions League 2017 allo Stadio Nazionale del Galles a Cardiff – abbiamo sempre avuto vocalist straordinari che si sono esibiti ai microfoni con noi". Ha aggiunto poi che "ovviamente Fergie era la protagonista", ma che avrebbero proseguito le collaborazioni con donne capaci. In quello stesso anno una fonte ha dichiarato in esclusiva a E! News che Fergie era uscita dal gruppo già da un po' di tempo ed era interessata a lavorare alla sua musica da solista. "È piuttosto improbabile che Fergie si riunisca ai Peas", avrebbe aggiunto e sostenuto fosse molto improbabile che qualcuno potesse sostituirla.

La verità è emersa solo nel 2020 quando il frontman della band ha rilasciato un'intervista a Billboard e ha spiegato cosa li ha indotti a tornare ad essere un trio prima di accogliere J.Rey Soul.

Josh Duhamel e Fergie con il figlio Axl a Brentwood. (LaPresse)

Will.i. am ha spiegato che Fergie si stava concentrando sull'essere mammae non era andata via per altri motivi riconducibili a litigi o altre cose. Non ci sono malumori né rancori tra la band e la cantante, semplicemente il ruolo di madre "è difficile ed è quello che lei vuole davvero fare, siamo qui per lei e sa come contattarci qualora ne avesse bisogno per un ritiro o una fuga. È davvero il modo in cui Fergie l'ha progettato, quindi stiamo rispettando il suo progetto. Amiamo Fergie e non vogliamo altro che il meglio per lei".

Apl.de.ap ha aggiunto: "Fergie è nostra sorella. Quindi, anche con questi piccoli legami, sarà sempre nostra sorella. Ma sfortunatamente i nostri impegni sono stati modificati dal fatto che (lei) vuole essere una grande mamma, e vuole concentrarsi su questo. E come ha detto Will, la sosteniamo al 100%", ha aggiunto.

Fergie dei Black Eyed Peas e Josh Duhamel al complanno di APL.De.Ap Los Angeles, 2013. (Ph. by Michael Buckner/Getty Images for Charity Dreams)

Il figlio di Fergie, avuto con il marito, l'attore Josh Duhamel, si chiama Axl Jack ed è nato a Los Angeles nell'agosto del 2013. La coppia si è ufficialmente separata nel settembre del 2017.

Chi è J Rey Soul, la cantante che ha sostituito Fergie nei Black Eyed Peas

J.Rey Soul, nome d'arte di Jessica Joy Seria Reynoso, è giovanissima, classe 2000. Prima di entrare a far parte dei Black Eyed PEas ha partecipato alla prima edizione di The Voice of the Philippines dove viene scelta da Apl.de.ap e viene eliminata a un passo dalle semifinali.

J. Rey Soul e Will.i.am a Las Vegas, Nevada, 2022. (Ph. by Matt Winkelmeyer/Getty Images for iHeartRadio)

Nonostante inizialmente avessero detto di non voler sostituire Fergie, nel 2019 i Black Eyed Peas intraprendono un nuovo tour mondiale e si fanno accompagnare dalla cantante filippina J.Rey Soul che aveva già collaborato con loro per la realizzazione di alcuni brani di "Masters of the Sun Vol.1".

Un anno dopo la cantante riappare nel singolo Mamacita pubblicato dalla band in collaborazione con Ozuna e diventa componente stabile della formazione durante i live di quello stesso anno. Il gruppo sarà ospite a Sanremo 2023.