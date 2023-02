Il testo e la traduzione di Simply the best, la canzone di Black Eyed Peas a Sanremo 2023 I Black Eyed Peas arrivano da superospiti al Festival di Sanremo 2023 con “Simply the best”. Qui il testo e la traduzione.

I Black Eyed Peas arrivano come super-ospiti internazionali al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Simply the best. Il brano, estratto dall'ultimo album "Elevation", pubblicato a ottobre 2022, è realizzato in collaborazione con la cantante e ballerina brasiliana Anitta ed il rapper e musicista dominicano El Alfa. Sul palco di Sanremo 2023, la band si è esibita con la nuova cantante J.Rey Soul, nome d'arte di Jessica Joy Seria Reynoso, al posto di Fergie, ufficialmente uscita dal gruppo nel 2017. Qui testo e traduzione di Simply the best dei Black Eyed Peas a Sanremo 2023.

Il testo di Simply the best

Aah yeah… Check it out, this is it

Bet you won’t, bet you won’t, bet you will not forget it

Cuz it don’t get better than, better than this

No, it don’t get better than, better than this

Aah yeah… This is it

Bet you won’t, bet you won’t, bet you will not forget it

Cuz it wont get better than, better than this

No, it don’t get better than, better than this

Simply the best, simply the best

Simply the best, simply the best

Simply the best, simply the best

Simply the best

El dueño de la tierra subió a marte

Y no me ven ni por telescopio demasiado alto

Ninguno lo copió lo que los extraterrestres están haciendo yo lo copio

¿Te volviste loco? ¿Te fumaste un pate de opio?

Tiene que respetar leyenda, son leyenda

Pida perdón, que su palabra es una mierda

Tremendo guaremante

Destapa aguacate

Dale una galleta a un general pa que te mate

Aaa…

This shit right here

Baby this shit right here

This that shit that I wanna hear

It’s that hit, the hit of the year

Got me livin’ on the top top tier

Can’t stop, won’t stop, no fear

Make my drink disappear

Make the glass go clink clink cheers

We’re bout to break the la la la law

Buy up the bar, the bar, the bar bar

We gonna rompe with Anitta

I swear to god, I swear to Allah

Ahhhh!

Esto, esto, es lo mejor

Esto, esto, es lo mejor

Esto, esto, es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, mira

Aah yeah… Check it out, this is it

Bet you won’t, bet you won’t, bet you will not forget it

Cuz it don’t get better than, better than this

No, it don’t get better than, better than this

Aah yeah… This is it

Bet you won’t, bet you won’t, bet you will not forget it

Cuz it wont get better than, better than this

No, it don’t get better than, better than this

Simply the best, simply the best

Simply the best, simply the best

Simply the best, simply the best

Simply the best, simply the best

Tu eres un palo de fósforo mojao tu no prende

Tu movie no se ve ni que la rende un jefe

De verdura por dinero no se vende

Pa’ tu toque un pary tiene que esperar a diciembre

Diablo, que maldita olla caliente a presión “marca royal?”

Yo tengo mas granos que una lata de Guandules de la Goya

Que vengan to que el alfa lo degolla

Aaa…

I want this and not nothin’ less

All the BS, put that to rest

I be living life to the fullest

That’s my definition of blessed

Negative step to the left

Primitive step to the left

I’ll be steppin right to the higher level steppin’ with giant steps

And if I fall la la la la la

I’ll get up and keep standing tall

I keep blockin’ all of em haters

Like I’m Karim Abdul Jabar

You rockin’ with the best, oh yes for sure

We stay fresh, international

And if you don’t know, we gonna let you know

Tell em in Español

We say, “Esto es lo mejor”

Lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor

Mira

Aah yeah… Check it out, this is it

Bet you won’t, bet you won’t, bet you will not forget it

Cuz it don’t get better than, better than this

No, it don’t get better than, better than this

Simply the best, simply the best

Simply the best, simply the best

Simply the best, simply the best

Simply the best, simply the best

La traduzione di Simply the best

Aah sì… guarda, è questo

Scommetto che non lo dimenticherai, scommetto che non lo dimenticherai, scommetto che non lo dimenticherai

Perché non c’è niente di meglio di, meglio di questo

No, non c’è niente di meglio di, meglio di così

Aah sì… Questo è tutto

Scommetti che non lo farai, scommetti che non lo farai, scommetti che non lo dimenticherai

Perché non andrà meglio di, meglio di così

No, non c’è niente di meglio di, meglio di così

Semplicemente il meglio, semplicemente il meglio

Semplicemente il meglio, semplicemente il meglio

Semplicemente il meglio, semplicemente il meglio

Semplicemente il meglio

Il proprietario della terra è andato su Marte

E non mi vedranno nemmeno attraverso un telescopio potente

Nessuno copia quello che fanno gli alieni, io lo copio

Sei impazzito? Hai fumato l'oppio?

Devi rispettare la leggenda, loro sono leggenda

Scusa, ma la tua parola è una stupidaggine

Sei un formidabile fattorino

Uno stura avocado

Dai un biscotto a un generale per ucciderti

Aaah…

Questo schifo proprio qui

Tesoro questo schifo proprio qui

Questo è quello schifo che voglio sentire

È quel successo, il successo dell’anno

Mi ha fatto vivere nella fascia più alta

Non posso fermarmi, non mi fermerò, nessuna paura

Fai sparire il mio drink

Fai suonare il bicchiere, brinda

Stiamo per infrangere la legge la la la

Compra il bar, il bar, il bar bar

Ci divertiremo con Anitta

Lo giuro su Dio, lo giuro su Allah

Ahhh!

Questo, questo, è il meglio

Questo, questo, è il meglio

Questo, questo, è il look migliore, il migliore, il migliore, il migliore

Aah sì… Dai un’occhiata, eccolo qua

Scommetto che non lo dimenticherai, scommetto che non lo dimenticherai, scommetto che non lo dimenticherai

Perché non c’è niente di meglio di, meglio di questo

No, non c’è niente di meglio di, meglio di così

Aah sì… Questo è tutto

Scommetto che non lo dimenticherai, scommetto che non lo dimenticherai, scommetto che non lo dimenticherai

Perché non andrà meglio di, meglio di così

No, non c’è niente di meglio di, meglio di così

Semplicemente il meglio, semplicemente il meglio

Semplicemente il meglio, semplicemente il meglio

Semplicemente il meglio, semplicemente il meglio

Semplicemente il meglio, semplicemente il meglio

Sei un fiammifero bagnato o non vuoi accenderti

Il tuo film non è stato nemmeno visto da un capo

Di verdure, per soldi non si vende

Per il tuo tocco, un party devi aspettare dicembre

Birichino, che schifo di pentola a pressione di marca reale?

Ho più soldi di Guandules de la Goya

Lasciali venire in modo che El Alfa gli tagli la gola

Aaah…

Voglio questo e niente di meno

Tutte le stronzate, mettile a tacere

Sto vivendo la vita al massimo

Questa è la mia definizione di beato

Passo negativo a sinistra

passo primitivo a sinistra

Passerò direttamente al livello più alto con passi da gigante

E se cado la la la la

Mi alzerò e continuerò a stare in piedi

Continuo a bloccare tutti quelli che mi odiano

Come se fossi Karim Abdul Jabar

Stai rockeggiando con i migliori, oh sì di sicuro

Rimaniamo giovani, internazionali

E se non lo sai, te lo faremo sapere

Diglielo in spagnolo

Diciamo: “Questo è il meglio”

Il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il migliore, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio

Aspetto

Aah sì… Dai un’occhiata, eccolo qua

Scommetto che non lo dimenticherai, scommetto che non lo dimenticherai, scommetto che non lo dimenticherai

Perché non c’è niente di meglio di, meglio di questo

No, non c’è niente di meglio di, meglio di così

Semplicemente il meglio, semplicemente il meglio

Semplicemente il meglio, semplicemente il meglio

Semplicemente il meglio, semplicemente il meglio

Semplicemente il meglio, semplicemente il meglio

Il significato di Simply the best

Simply the best è il brano interpretato dai Black Eyed Peas a Sanremo 2023, superospiti internazionali della seconda serata del Festival. La band americana ha pubblicato lo scorso ottobre 2022 il suo ultimo album "Elevation", in cui all'interno è contenuta la collaborazione in Simply the best con la cantante e ballerina brasiliana Anitta ed il rapper e musicista dominicano El Alfa. Un brano autocelebrativo della band che ricorda la loro storia musicale e il loro status da leggenda.