Victoria è la ‘tatuatrice’ di Damiano: gli ultimi ritocchi prima del concerto dei Maneskin a Milano I Maneskin hanno condiviso sui social uno scatto ‘dietro le quinte’ in cui si vede il frontman Damiano David alle prese con un nuovo ‘tatuaggio’ prima di salire sul palco del Mediolanum Forum.

A cura di Beatrice Manca

I Maneskin infiammano Milano: lunedì 3 aprile, la band rock'n'roll italiana più amata nel mondo ha fatto tappa al Mediolanum Forum d'Assago, per la prima delle tre date milanesi del tour mondiale. Subito prima di salire sul palco – con outfit firmati Gucci – la band ha condiviso uno scatto ‘dietro le quinte' in cui si vede il frontman Damiano David alle prese con un nuovo "tatuaggio", realizzato (per finta) dalla bassista Victoria De Angelis.

Damiano e Victoria nel backstage

Sappiamo che Damiano David, il carismatico cantante dei Maneskin, ha una vera passione per i tatuaggi, ma non sapevamo che la bassista Victoria fosse la sua ink artist di fiducia: i due infatti hanno scherzato dietro le quinte improvvisando un tattoo sulla mano dell'ultimo minuto. Victoria tiene in mano un microfono con un ‘pennino' attaccato, mentre Damiano finge di essere preoccupato. "Ultimi ritocchi prima dello show", recita la didascalia.

I Maneskin via Instagram Stories

I look dei Maneskin a Milano

Nella foto i due indossano già i costumi di scena, tutte creazioni realizzate su misura da Gucci: il fortunato sodalizio tra i Maneskin e la casa di moda italiana continua anche dopo l'addio del designer Alessandro Michele. Damiano David indossa un paio di ampi pantaloni – che creano l'effetto di una gonna portafoglio – e una blusa trasparente in toni nude (poi tolta durante lo show). Victoria De Angelis invece ha puntato su un body asimmetrico verde salvia che rivelava la lingerie nera, abbinato a un paio di maxi cuissard neri stringati. Body verde e ampi pantaloni fucsia anche per Thomas Raggi, mentre il batterista Ethan Torchio ha stupito tutti presentandosi sul palco con la sua inconfondibile chioma corvina: le foto con la testa rasata a zero, quindi, erano solo un pesce d'Aprile!