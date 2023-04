Damiano dei Maneskin, il nuovo look è genderless: il “segreto” della sua maxi gonna I Maneskin sono volati a Milano per un concerto del Load Kids Tour e Damiano ha incantato il pubblico con un look genderless. In quanti hanno notato che la sua maxi gonna nascondeva un “segreto”?

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno girando il mondo con la loro musica da quando hanno vinto Sanremo ed Eurovision nel 2021 e sui social documentano ogni tappa del Load Kids Tour con foto e Stories. Dopo aver spopolato a Napoli con i loro completi gessati, di recente sono volati a Milano e hanno recuperato il concerto rimandato per due anni a causa della pandemia. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stato soprattutto il frontman Damiano David, che sul palco ha sfoggiato un nuovo look all'insegna del genderless. In quanti hanno notato che quella che indossava non era una gonna da uomo? Ecco il "segreto" nascosto nell'outfit.

Damiano con la gonna-pantalone sul palco

Per la tappa milanese del Load Kids Tour Damiano ha dato il meglio di lui in fatto di stile genderless. Si è presentato sul palco a petto nudo con i tatuaggi in vista, il make-up curato nei minimi dettagli e una maxi gonna ampia e lunga fino ai piedi arricchita da un cinturone in vita. Sebbene a primo impatto sembrasse che il cantante avesse seguito il trend delle gonne da uomo, la verità è ben diversa. Come evidente da altri scatti della serata, si tratta semplicemente di un paio di pantaloni davvero oversize, così larghi da dare l'idea di essere una gonna. Il cantante li ha abbinati agli immancabili stivaletti col tacco, dando prova di non avere rivali in fatto di outfit gender fluid.

Il look di Damiano David

Le gonne da uomo sono il must del momento

Damiano dei Maneskin non è il primo ad aver sfoggiato una gonna sul palco (anche se poi non si tratta di una gonna vera e propria). L'accessorio associato da sempre al mondo femminile sta spopolando sulle passerelle della moda uomo da ormai diverse stagioni. Louis Vuitton, Rick Owens, Thom Brown: questi sono solo alcuni dei grandi nomi del mondo fashion che hanno lanciato delle originali gonne da uomo, indossate poi da star del calibro di Harry Styles e Brad Pitt. Insomma, a quanto pare sono destinate a diventare il capo must del manswear ma le persone "comuni", quelle che non calcano red carpet e palcoscenici, sono davvero pronte ad acquistarle?