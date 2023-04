I Maneskin tornano in tour: a Zurigo Damiano si esibisce a petto nudo col top all’uncinetto I Maneskin hanno ripreso il Loud Kids Tour con un concerto a Zurigo. Damiano David ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo look audace e genderless: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin hanno ripreso il Loud Kids Tour dopo essersi concessi qualche settimana di pausa tra vacanze di Pasqua e ponte del 25 aprile. Damiano David ne ha approfittato per rinnovare il suo look: oltre ad aver fatto un nuovo tatuaggio ispirato al mondo degli anime, ha anche rivoluzionato l'acconciatura, passando dal biondo platino al viola, fino ad arrivare al castano naturale (visto che si è rasato ancora i capelli). Ieri sera, però, i quattro membri della band si sono riuniti e sono volati a Zurigo per una performance esclusiva. Non hanno rinunciato ai look coordinati dall'animo genderless, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stato soprattutto il frontman: ecco cosa ha indossato.

I look con le lune dei Maneskin

Ieri sera i Maneskin sono tornati sul palco e hanno intrattenuto il pubblico svizzero con la loro grinta e il loro animo rock. Dopo i completi gessati dall'animo mannish sfoggiati durante uno dei concerti italiani, questa volta si sono affidati all'audacia di Marine Serre, che ha realizzato appositamente per loro dei look personalizzati, sensuali e coordinati. I membri della band si sono vestiti tutti in nero e rosso: Ethan ha sfoggiato una maglia a collo alto trasparente, Thomas ha preferito giacca e pantaloni di velluto total red, mentre Victoria si è fatta notare con minigonna di pelle, body con cut-out sia sui fianchi che sul décolleté e collant velati. Il dettaglio che contraddistingueva ogni capo? Le iconiche decorazioni a forma di luna.

Victoria De Angelis in Marine Serre

Damiano David tra frange e trasparenze

Il frontman Damiano David ha ancora una volta dimostrato di essere il re del genderless. Il look Marine Serre realizzato per lui è caratterizzato da pantaloni di velluto rosso a zampa e a vita bassa e da un top nero molto originale. Si tratta di un modello micro con le maniche all'uncinetto traforate e sul petto una sorta di reggiseno gioiello trasparente e con delle frange che cadono sulla pelle nuda.

Damiano David in Marine Serre

Così facendo il cantante ha lasciato in vista sia gli addominali scolpiti che i numerosi tatuaggi che ha su busto e petto. Naturalmente non ha rinunciato ai tacchi alti, per la precisione a un paio di stivaletti Gucci. Insomma, i Maneskin sono una vera e propria garanzia quando si parla di stile: in ogni tappa del tour riescono sempre a sorprendere con il loro animo ribelle.