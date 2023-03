I Maneskin conquistano Napoli con i completi gessati: kilt, doppiopetto e smanicati per il concerto I Maneskin hanno tenuto un nuovo concerto a Napoli e hanno conquistato il pubblico con i loro look irriverenti e glamour. Hanno puntato sul gessato ma rivisitando i completi classici in chiave moderna.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo internazionale dei Maneskin: dopo aver girato il mondo con la loro musica, dagli Satati Uniti all'Asia, ora sono tornati in Italia e stanno recuperando i concerti che erano "rimasti in sospeso" nel 2021 a causa della pandemia. Dopo aver brillato a Roma con dei look scintillanti ispirati agli anni '70, ieri sera hanno puntato su qualcosa di più classico, anche se non hanno potuto fare a meno di aggiungere il loro tocco irriverente e provocatorio. Hanno tenuto un live al Palapartenope di Napoli (evento che era stato rimandato per ben 2 anni) e hanno infiammato il pubblico con dei completi gessati coordinati: ecco cosa hanno indossato per la performance partenopea.

I look coordinati dei Maneskin

I Maneskin sono tornati "a casa": sono alle prese con le tappe italiane del Loud Kids Tour e a ogni concerto riescono a lasciare il pubblico senza parole con la loro grinta. A rendere uniche le performance sono anche i look che sfoggiano sul palco, tutti realizzati appositamente per loro da Gucci, Maison con cui collaborano da anni e che ha saputo interpretare alla perfezione il desiderio di provocare ma senza rinunciare al glamour. Per l'esibizione napoletana hanno puntato su dei completi gessati a fondo blu decorati alla over con delle righe biche verticali. Sebbene a primo impatto la stampa gessata possa sembrare un tantino troppo rigorosa, i quattro membri della band sono riusciti a reinterpretarla in chiave iper moderna.

I Maneskin in Gucci

Il gessato "rivisitato" dai Maneskin

Damiano ha sfoggiato un completo con pantaloni over e blazer con il colletto coreano, spogliandosi e rimanendo a petto nudo a concerto inoltrato. Victoria ha preferito il classico tailleur con giacca doppiopetto e camicia bianca ma, scatenata col basso tra le mani, ha sbottonato tutto rivelando i copricapezzoli di pelle, ormai diventati il "tratto distintivo" del suo stile. Il chitarrista Thomas ha indossato una gonna in stile kilt con i calzettoni al ginocchio, mentre il batterista Ethan ha sostituito il tradizionale blazer con modello smanicato abbinato a una camicia col colletto oversize. Insomma, i completi gessati non sono stati mai tanto moderni, glamour e genderless: riusciranno a diventare il must di stagione grazie ai Maneskin?